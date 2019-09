Hunden Tico (4) ble dødssyk – nå er regningen på minst 80 000 kroner

Får støtte

Søsteren til Anna, Teresa Godding, ville hjelpe Anna i den vanskelige situasjonen. Hun opprettet en såkalt «Spleis» for å samle inn penger til å dekke veterinærutgifter.

Nå har 132 mennesker bidratt med penger til å støtte Tico og Anna. På mandag har de samlet inn over 17.000 kroner. Begge er fullstendig overveldet over hjelpsomheten og støtten.

– Jeg fikk helt sjokk i går kveld. Jeg begynte å gråte, forteller Godding om da hun oppdaget hvor mange som hadde bidratt til å hjelpe henne.

Selv synes hun det er langt utenfor egen komfortsone å be om penger på den måten. Men hun setter stor pris på søsteren som ville hjelpe til i den vanskelige situasjonen.

– Det er helt utrolig. Det mennesker gjør i sånne situasjoner, at de hjelper hverandre, sier hun.

SPLEIS: Søsteren til Anna har opprettet en innsamlingsaksjon for utgiftene til Ticos behandling. Foto: Skjermbilde/Spleis

En ekstraordinær situasjon

Den mystiske hundesykdommen, som til nå har tatt 26 dyreliv, skremmer også Frp-politiker Bård Hoksrud. Han er opptatt av at staten skal hjelpe til å dekke de ekstra-kostnadene som ikke blir dekket av forsikringen.

– Det er en helt ekstraordinær situasjon vi er i nå. Det er mye frykt blant hundeeiere nå, derfor håper jeg det er mulig å få til en ordning, sier politikeren.

Hoksrud vil få til en ordning der folk, som er i situasjoner sånn som Anna, kan søke om ekstra støtte til å dekke veterinærutgiftene.

– Har du sykepleierlønn og så må du plutselig betale 50.000 kroner, det er jo en kjempeutgift som ikke alle har mulighet til å betale, sier politikeren.

VIL HJELPE: Frp-politiker Bård Hoksrud ønsker at staten går inn for å bidra til ekstrautgifter for veterinær i denne situasjonen. Foto: Ole Berg-rusten

Han frykter at høye kostnader hos dyreklinikkene kan føre til at hundeeiere tar med seg hundene hjem igjen, uten å gi de behandling. Han er redd det kan føre til mye større konsekvenser.

– Dette er farlig når vi ikke vet hvordan det kan spre seg. Det er en helt spesiell situasjon, understreker han.

Hoksrud er klar over kritikken som kan komme, der folk kan si at man bør tegne en riktig forsikring. Men han mener folk ikke kan bli straffet for å tegne en vanlig hundeforsikring.

– For mange kan dette være et kjempeproblem. Og ikke bare skal du være redd for hunden din, men du må også være redd for at man ikke har økonomisk mulighet til å redde den, sier han.