Mandag møtte Philip Manshaus for nytt fengslingsmøte i Oslo tingrett.

Fengslingsmøtet startet klokken 10.45.

Manshaus kom gående inn i retten iført dress. Han stoppet opp og gjorde en nazi-inspirert hilsen for det oppmøtet pressekorpset.

Han hadde på forhånd godkjent at det kunne tas bilder og video av ham.

Ber om åpne dører

Deretter satte han seg ned og småsnakket med forsvarerne sine.

Politiet vil be om fire nye uker i varetekt, med brev- og besøkforbud, mens Manshaus selv vil be om å bli løslatt.

Politiet ba om at dørene skulle lukkes under fengslingsmøtet, men dette motsatte Manshaus forsvarer Unni Fries seg.

Drap og terror

Manshaus er siktet for å ha drept sin egen stesøster, samt for å ha forsøkt å begå et terrorangrep i al Noor-moskeen i Bærum. Han har erkjent de faktiske forholdene.

Oslo politidistrikt har bedt om en fullstendig psykiatrisk vurdering av den draps- og terrorsiktede 21-åringens mentale helse. Asker og Bærum tingrett oppnevnt et svært erfarent psykologteam som skal snakke med Manshaus.