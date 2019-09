Legene trodde at Alex (18) bare hadde vondt i kneet – 14 timer senere var han død

SVIKTET AV ALLE: Alex Haes fikk hjerteinfarkt og døde etter at det lokale sykehuset hans sendte ham hjem flere ganger. Foto: Handout

Alex Haes (18) oppsøkte akutten fire ganger for å få hjelp, men ble sendt hjem med beskjed om at han hadde en avrevet sene i kneet. Ingen visste at han var iferd med å dø.