Pierre Kanstrup ble hentet til Vålerenga i august etter å spilt 14 kamper for tyrkiske BB Erzurumspor i Süper Lig sist sesong.

Etter at den tyrkiske klubben rykket ned, ville de kvitte seg med dansken.

Det skjedde ikke uten dramatikk, ifølge Kanstrup selv.

I et lengre intervju med Den danske spillerforeningen forteller den tidligere AGF- og Sønderjyske-stopperen om en dramatisk avslutning på oppholdet i Tyrkia.

30-åringen sier at bakgrunnen for det som skjedde kom etter at klubbens president truet ham med et kraftig kutt i lønnen. Da dansken ikke ville gå med på kravene, kom truslene.

– Det hele endte med at han sa at han verken kunne garantere for min eller min families sikkerhet. Jeg lot som jeg ikke brydde meg, og sa at vi kom til å klare oss, sier Pierre Kanstrup i intervjuet med Spillerforeningen.dk.

Truslene kom plutselig helt tett på Pierre Kanstrup

– Kunne ikke garantere for min sønns sikkerhet

Presidenten fortsatte ifølge Vålerenga-spilleren å komme med trusler for å tvinge dansken vekk.

– Han sa helt konkret at han ikke kunne garantere for min sønns sikkerhet. Da han sa det merket jeg at nok var nok. Truslene kom plutselig helt tett på, sier den nybakte Vålerenga-spilleren.

– Klubben hadde jo sørget for plassen til sønnen min i småbarnsavdelingen i barnehagen. Det er ikke sikkert at det hadde skjedd noe, men tanken slo meg om at noe kunne skje med min sønn. At vi leverte ham til smilende pedagoger, og de låste ham alene inn i et mørkt rom i timevis etter at vi hadde levert ham, fortsetter han.

Forsvarsspilleren understreker at han ikke vet om klubbpresidenten i Erzurumspor virkelig ville gjøre alvor av truslene.

– Det var bare et tenkt scenario. Men etter de tingene som ble sagt, så var det ikke verdt å bli værende. Så jeg snakket med min agent, og ga beskjed om at vi ikke kunne være her mer – vi måtte finne noe annet, forteller Pierre Kanstrup.

– Helt surrealistisk

30-åringen startet karrieren i Brøndby og har ungdomslandskamper for Danmark. Han ble hentet til Vålerenga 12. august og skrev kontrakt ut 2019-sesongen.

Nå har han lagt bak seg dramatiske avslutningen han fikk på tiden i Tyrkia.

– Når jeg nå ser tilbake på avslutningen i Tyrkia, så synes jeg jo det er litt småmorsomt. De er noen kjeltringer. Røvere og banditter, de gjør ikke ting på en pen måte. Men det mest bisarre er at vi skiltes som noenlunde venner. Presidenten var sikker på at de ville rykke opp igjen, og så skulle de ringe meg igjen. Det er helt surrealistisk å si så kort tid etter at de truet min familie, slår Kanstrup fast.