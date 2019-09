– Uansett hvor de drar, er det flagget til topps, rød løper og hornmusikk

Dagen for kommune- og fylkestingsvalget er her og snart får Norge se resultatet av en lang og til tider humpete valgkamp.

Det kan kanskje virke som at rikspolitikken tar fokus fra de lokale sakene, men mellom debatter om bompenger og partitoppers private økonomi har lederne av partiene også vært på sine sedvanlige valgkampturnéer.

– Politikerne er på to ulike typer reiser, sier TV 2s politiske kommentator Mathias Fischer og forklarer:

– Den ene typen er reiser med stramt program hvor de besøker bedrifter og hører på historier fra stedene de besøker, sier han.

På den annen side har man valgkampturneene, som ifølge Fischer er noe helt annet.

– Da er målet å hilse på flest mulig mennesker. Målet er ikke å ha den gode samtalen, men å utnytte kjendisstatusen og komme seg raskt gjennom så mange selfies som overhodet mulig, sier han.

Kjendiser

Politisk kommentator Aslak Eriksrud mener det er til hjelp for partiene når lederne deres reiser rundt i landet.

– Det hjelper, men de må reise rundt mer enn de to-tre intense ukene før et valg. De gjør det også, men da går det gjerne litt mer under radaren. Nå reiser de jo med et entourage av rådgivere og pressefolk etter seg, sier han.

Eriksrud mener det er mest interessant å prate med de som holder til der ute, etter at partilederne har forlatt stedet.

– Partilederne er jo kjendiser når de kommer til et lite lokalsamfunn og blir tatt veldig godt imot. Nordmenn er høflige når folk kommer på besøk, så jeg skjønner godt at partilederne får energi av å dra rundt. Uansett hvor du drar er det flagget til topps, rød løper, horn musikk, blide unger og bunader.

PÅ TUR: Finansminister Siv Jensen, FrP var i Bergen for å snakke med lokale velgere 4. september. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Spesiell valgkamp

I slutten av august måtte Ap-leder Jonas Gahr Støre avlyse et valgkampbesøk til Otta, da han stod midt i debatten om sin private økonomi.

– Det har vært en veldig spesiell valgkamp og det mest spesielle er at de to store, brede ansvarlige partiene i Norge begge har gått veldig ned, sier politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit.

Samtidig har det i ytterkantene blitt bredere støtte.

– Det begynte med FNB før sommeren. MDG ser også ut til å gjøre det veldig godt og Rødt gjør det mye bedre enn på lenge. Vi har fått et jevnere heat siden det er flere mindre partier som hevder seg og ikke bare de to store, sier Skartveit.

