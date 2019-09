NFL-eventyret i New York Jets kan snart være over for Kåre Vedvik (25).

Nordmannen fikk en elendig start på NFL-karrieren da han søndag kveld bommet på et ekstrapoeng og et field goal i ettpoengstapet for Buffalo Bills.

– Vi må bli bedre

Jets-trener Adam Gase var åpenbart ikke fornøyd med innsatsen til sin norske kicker etter kampen. Nå gjenstår det å se om Vedvik overlever den brutale NFL-hverdagen.

– Vi må bare bli bedre. Vi må score på ekstrapoengene. Vi må score på field goals. Vi kan ikke miste poeng i de områdene av banen, sa Gase på en pressekonferanse etter kampen ifølge New York Daily News.

– Vi får se hva som skjer på mandag. Jeg vet ikke. Jeg har ikke hatt mulighet til å snakke med folkene som jobber med spillerlogistikk for å finne ut hva de vil gjøre.

LIKE IKKE SITUASJONEN: Adam Gase (t.v.) kan måtte se seg om etter en ny kicker. Foto: Jeff Zelevansky

Vedvik ble søndag kveld første nordmann til å spille en offisiell NFL-kamp siden Leif Olve Dolonen Larsen i 2001. Jets kom på banen og hentet Vedvik til klubben kort tid før helgens sesongstart etter at Minnesota Vikings vraket ham fra sin stall. I Vikings hadde Vedvik skuffet stort etter at laget hadde satset et valg i femte runde av neste sesongs NFL-draft på ham.

Missene fra sesongoppkjøringen med Vikings virker å ha preget Vedvik. Ifølge Newsday ønsket Jets å gi Vedvik muligheten til å trene på lagets hjemmebane fredag for å gjøre ham komfortabel med underlaget og omgivelsene, men den planen gikk i vasken som følger av landskamp for USAs fotball-lag.

Vedvik: – Det suger

Under oppvarmingen til søndagens kamp, som var Vedviks første møte med MetLife Stadium, bommet han fire ganger på rad. Etter to bommer i selve kampen, valgte Jets å gå for to poeng etter en touchdown i stedet for å la Vedvik forsøke seg på et ekstra poeng.

– Det suger. Alle ønsker å gjøre sin del av jobben og hjelpe laget til å vinne. I en tett kamp som denne … Det er ikke bra. For meg handler det om å jobbe med de små detaljene, sier Vedvik.

New York Daily News melder at trener Gase skal være forbannet over kickersituasjonen i klubben, og det virker stadig mer sannsynlig at noe vil bli gjort når man nå tar fatt på oppladningen til andre runde i NFL. Det er dårlig nytt for 25-åringen fra Stavanger ...