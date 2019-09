Det er klart etter at nesten alle stemmene er telt mandag.

Forent Russland får 25 av de 45 plassene i Moskvas duma. Det er en nedgang på 15 plasser i den folkevalgte forsamlingen fra forrige valg.



Kommunistpartiet får 13 seter. Sentrum-venstrepartiet Rettferdig Russland får tre plasser, og Jabloko, et lite liberalt parti, får fire plasser, skriver Politico.

Kommunistpartiet og Rettferdig Russland regnes for å være i opposisjon til Forent Russland, men politiske eksperter mener de likevel kan anses for å ligge nær Kreml i ulik grad.

– Dette er en enorm bragd, sier Vitali Sjkljarov, en politisk analytiker som var rådgiver for Jabloko. Han legger til at det er første gang at et reelt opposisjonspartis kandidater er blitt valgt inn i bydumaen i Moskva siden begynnelsen av 1990-tallet.

En rekke fremtredende liberale opposisjonsledere, blant dem Aleksej Navalnyj, fikk ikke stille som kandidater.

Kandidater for Forent Russland stilte som uavhengige, tilsynelatende i et forsøk på å distansere seg fra regjeringspartiet. Derimot tyder valgresultatet på at opposisjonens oppfordring til velgerne om å stemme på andre enn nettopp Forent Russland, fungerte, melder Reuters.

Regjeringspartiet ble også påført nederlag i lokalvalg flere andre steder i Russland søndag.

