TV 2s siste valgmåling, gjort av Kantar, viser at Arbeiderpartiet ligger an til å gjennomføre historiens dårligste kommunevalg dersom velgerne stemmer slik de har svart at de vil.

Men det er ikke nødvendigvis en fordel for de borgerlige partiene, ifølge TV 2s politiske kommentator Mathias Fischer.

Derimot kan Ap sitt fall føre til en venstredreining i norsk politikk.

I mange byer vant Arbeiderpartiet i 2015 tilbake makten etter en tid med Høyre-styre.

– Flere av disse stedene kan Ap se ut til å beholde makten til tross for at de vil falle veldig stort. Det er en veldig interessant utvikling at Ap kan falle med ti til tolv prosentpoeng og dermed være avhengig av et mye større MDG, et mye større SV og et mye større Rødt slik at man i praksis vil få en venstre-dreining hvis det skjer, sier Fischer.

De store går ned

En trend man har sett i løpet av valgkampen er at de store såkalte styringspartiene mister terreng for mindre partier, forklarer tidligere Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle.

– Det ene er utfordreren i Bompengepartiet i flere av de store byene. Samtidig har det ført til en polarisering som gjør at MDG har vokst i de samme byene, sier han og legger til:

– Vi ser at de som søker løsninger mot midten og jobber med å finne kompromisser, altså den grå men helt nødvendige politikken, taper. Det er et tegn på polariseringen og de nye motsetningstilfellene vi ser i norsk politikk.

Endringen i størrelsesforholdet kan føre til en helt annen dynamikk i det politiske landskapet, mener TV 2s politiske kommentator.

– Da vil små partier kunne slå seg på brystet og kreve mer, sier han.

UTFORDRER: Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) er nytt, men har ført til bevegelse i det politiske landskapet. Her fra en demonstrasjon 1. juni. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix

Bydrama

To dager før valget viste valgkampens siste Oslo-gallup at det røde forspranget krymper i hovedstaden. TV 2s beregninger viser at de borgerlige tar innpå venstresiden, og at det er svært få stemmer som skiller i kampen om de siste mandatene.

Harald Stanghelle mener det er nettopp byene det vil bli mest spennende å følge med på valgdagen.

– Selv om det er mange som mener at akkurat deres kommune er mest spennende å følge med på, så er det de store byene som er mest spennende for oss som ser dette fra Oslo, sier han.