– Dette er en kjempealvorlig sak. Det finnes vel knapt noen tiltale som er mer alvorlig i denne typen saker, sier bistandsadvokat Astrid Lindgaard Olsen til TV 2.

Det skal ha vært tidlig på morgenen 2. oktober i fjor at en ung mann i 20-årene brøt seg inn i en familiebolig et sted i Lofoten.

Voldtekt

Etter at mannen kom seg inn i boligen, skal han ha funnet fram til rommet til datteren i huset.

Mannen er tiltalt for å ha truet jenta, som er under 14 år, og han skal blant annet ha truet med å ta livet av familien hennes.

Deretter skal han ha gjennomført flere seksuelle handlinger mot henne. Han er derfor tiltalt for voldtekt.

– Det ligger i sakens natur at når en har blitt utsatt for noe slikt, er man i en svært vanskelig situasjon. Alt vil bli belyst under hovedforhandlingene, sier Lindgaard Olsen, som ikke ønsker å uttale seg ytterligere om saken i forkant av rettssaken.

– Tragisk

Mannen som er tiltalt har ekjent de faktiske forhold. Han erkjenner også straffskyld, men hevder han var psykotisk på gjerningstidspunktet.

– Denne unge mannen var på vei hjem fra en kompis da dette skjedde. Han hevder han ikke husker noe av det, og han er svært fortvilet over situasjonen, sier mannens forsvarer Harald Grape til TV 2.

Grape sier mannen er blitt undersøkt av rettspsykiatere, som konkluderte med at han kan straffes. Likevel mener han dette blir et sentralt tema i rettssaken.

– Han erkjente og beklaget saken med en gang, han er dypt fortvilet. Dette er en tragisk sak for alle involverte, bare trist og vondt, ikke minst for den fornærmede jenta, sier forsvareren.

Strafferammen for tiltalen er 21 år. Det er satt av tre dager til saken i Lofoten tingrett.