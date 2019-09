nForrige uke ble en av årets hotteste bilnyheter avduket, nemlig Porsche sin første elbil Taycan.

Det siste året har Porsche testet flere prototyper av bilen, både på vei og bane. Her er det ingen tvil om at de gjør sitt for at den nye storsatsningen skal leve opp til merkevaren og forventningene.

Derfor var Porsche tidlig ute med å teste bilen på Nürburgring, en av verdens mest krevende racerbaner.

Her klokket bilen inn tiden 7:42. Det gjør Taycan til verdens raskeste gateregistrerte elbil med fire dører – rundt denne banen.

Se opp, Tesla – det er en ny sjef i byen

Nå svarer Tesla

Det er tydelig at Porsches nye elbil har bidratt til litt ekstra liv i Tesla-leiren om dagen.

Kun timer etter verdenspremieren var Tesla-sjef, Elon Musk, tidlig ute med å kritisere «Turbo»-betegnelsen på Taycan.

«Um, Porsche, this word Turbo does not mean what you think it does», skrev han på Twitter.

Um @Porsche, this word Turbo does not mean what you think it does — Elon Musk (@elonmusk) 5. september 2019

Det Musk derimot bryr seg mer om er rundetiden på Nürburgring. Derfor tok det heller ikke lang tid før Tesla-sjefen, på litt arrogant vis, svarte med følgende på Twitter:

Model S on Nürburgring next week — Elon Musk (@elonmusk) 5. september 2019

Det kan altså bare bety én ting: Tesla skal ta opp kampen mot nye Taycan. Ut fra Musk sine Twitter-meldinger, ser det ut til at de har god tro på at deres Model S skal slå Taycan på den 20,6 kilometer lange banen.

Nå er det like før Tesla skal forsøke å slå tiden til Porsche Taycan.

Se avdukingen av årets hotteste elbil-nyhet

Banen er booket

Nürburgring er en bane som ofte benyttes til å teste nybiler – og for å sette dem på en skikkelig prøve.

I Norge starter Taycan Turbo S på nesten 1,6 millioner kroner.

Dersom Tesla klarer å slå tiden til nye Taycan – som Porsche ikke overraskende hevder skal være bedre enn Tesla sitt alternativ, blir det litt av en bragd.

Nå bekrefter flere kilder at en Tesla Model S er blitt klargjort og fraktet til Tyskland.

Ifølge Road & Track, bekrefter også en talsperson i Tesla at banen er booket, og at rekordforsøket skal gjennomføres denne uken.

