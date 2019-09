– Hei verksmester, det er noe alvorlig feil med den nye bilen min!

– Huff da, det høres ikke bra ut. Hva er det som er feil?

– Jo, når jeg bremser hardt sier det drrrrr ... og det rister noe voldsomt i bremsepedalen.

Bilindustrien her lenge etterstrebet å gjøre bilene så trygge og sikre som mulig. Særlig de siste tiårene har det vært en revolusjon innen sikkerhetsteknologier. Mye takket være at man har klart å integrere elektronikk på en god og fornuftig måte i biler.

ABS-bremser

Men som det meste annet – alt har en begynnelse. Og det meste videreutvikles og forbedres. Så også sikkerhetssystemer i biler.

I disse dager feirer et av de absolutt viktigste sikkerhetssystemene et jubileum. Nemlig ABS-bremsene. Anti-lock braking system som forkortelsen står for, eller låsningsfrie bremser, på norsk.

Låste hjul lar seg ikke styre. Med ABS-bremser kan man bremse hardt, samtidig som bilen lar seg styre og bremsestrekningen blir kortere. Avansert elektronikk sørget for det.

Mange var skeptisk til systemet til å begynne med. Ikke minst på grunn av opplevelsen med during i bilen og en bremsepedal som vibrerte, som er beskrevet over. Det var uvant for mange, og det tok gjerne litt tid før man skjønte at det faktisk skulle være slik.

Nå skal Stockholm stenge dieselbilene ute

Mercedes var ett av bilmerkene som var tidlig ute med ABS-bremser og dette bildet illustrerer tydelig forskjellen på biler med og uten dette systemet.

Testet ut på svenske politibiler

Continental er kanskje i Norge mest kjent som dekkprodusent. Men de er også en av verdens største teknologileverandører til bilindustrien. På den internasjonale bilutstillingen i Frankfurt i 1969 viste Continental for første gang frem sitt ABS-system. Det var selskapet ITT-TEVES, som senere ble Continental, som viste frem sitt system MK I for blokkeringsfrie bremser, et elektronisk system som i de 50 årene som har gått har reddet utallige liv på verdens veier.

Til å begynne med ble systemet testet på 36 svenske politibiler, men på grunn av oljekrisen tidlig på 70-tallet, ble produksjonen utsatt. Det var først i 1984 at systemet MK II ble satt i produksjon, som verdens første mikroprosessorkontrollerte ABS-system for personbiler. I USA var systemet først tilgjengelig på Lincoln Continental, mens det var Ford Scorpio som debuterte med systemet i Europa.

Vi har aldri testet en mindre bil – overraskelsene står i kø

Det har skjedd mye med biler på 50 år, også rent teknologisk.

Flere systemer integrert

– Takket være mikroprosessoren kunne vårt system tilpasse seg til bremsing på tørr asfalt, våt asfalt, grus og snø. Det passet også godt på biler med både bakhjulstrekk, forhjulstrekk og firehjulstrekk, forteller Helmut Fennel som jobbet med ABS-systemet til Continental på 80-tallet.

Traction control, eller antispinn, ble senere integrert i systemet, og i 1989 hadde systemet også en elektronisk bremsekraftforsterker. I 1995 kom ESC, elektronisk stabilitetskontroll, i systemet som nå het MK 20.

Dagens ABS-system fra Continental er utstyrt med 50 forskjellige tilleggsfunksjoner, og veier bare to kilo. I 1969 veide systemet 11,5 kilo, mens dagens system er så lite og lett at det også brukes på motorsykler.

ABS er på mange måter moren til alle elektroniske sikkerhetssystemer i biler. Siden 2004 har ABS vært påbudt i alle nye biler i Europa, og siden de første systemene ble innført har antallet dødsfall i trafikken i et land som Tyskland sunket med 80 prosent.

Eli klinket til med ny millionbil: – Det er ren terapi!

Les også: Derfor ga Volvo bort en av bil-verdenens viktigste oppfinnelser – helt gratis

Video: Her blir Norges mest solgte bil kollisjonstestet