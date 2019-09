Mor ble nektet å treffe sønnen i åtte år – nå kan saken endre norsk barnevern

– Hver dag tenker jeg på guttungen min, som vi ikke får lov å se. Det har vært åtte forferdelig smertefulle år, sier Trude Lobben til TV 2.

Hun er nå i Strasbourg sammen med sine støttespillere. Og det er knyttet stor spenning til hva storkammeret i EMD konkluderer med når dommen i saken leses opp tirsdag formiddag.

17 dommere har vurdert anken over om Norge bryter menneskerettighetene ved å nekte moren og familien samvær med gutten. Og saken kan få stor prinsipiell betydning.

Alvorlig varsel

For 26 barnevernssaker fra Norge er, ifølge Dagbladet, godkjent for behandling i menneskerettighetsdomstolen.

– Dette er et alvorlig varsel til Norge om at noe er fundamentalt galt i forhold til rettsikkerheten for de involverte i barnevernsaker, sier menneskerettsjurist, Marius Reikerås, som representerer Trude Lobben.

Han mener en dom mot Norge kan tvinge fram endringer i barnevernspolitikken, spesielt opp mot tvangsadopsjonene, ett av de mest inngripende tiltakene som benyttes i slike saker.

Da Trude Lobben kjempet for å få beholde sønnen sin, vant hun fram i tingretten. Men siden har barnevernet fått medhold i alle rettsinstanser, helt opp til Høyesterett. Også i saken om tvangsadopsjon.

Fratatt barnet

Begrunnelsen for omsorgsovertakelsen var at barnevernet mente moren hadde for dårlig omsorgsevne, noe Trude Lobben og familien har benektet under hele prosessen.

Hun ble fratatt babyen i 2008, etter at hun forlot et spedbarnsenter, som mente hun hadde store mangler som omsorgsperson. Moren tok med babyen og dro fordi hun følte seg dårlig behandlet.

Det har vært strid om faktum i saken, og psykologer har vært uenige om vurderingene av moren.

– Jeg har blitt utsatt for en stor urett. Jeg tør ikke ha forventninger til beslutningen som kommer, men innerst inne har jeg et håp om rettferdighet, sier Trude Lobben.

Rett til familieliv

– Dette er den første norske saken som har nådd til det såkalte storkammeret i EMD. Utfallet vi ha enorm betydning. 10 til 11 av de 26 sakene som skal opp senere handler om tvangsadopsjoner Norge har foretatt. Så utfallet av denne første saken er svært viktig, sier Marius Reikerås.

33 år gamle Trude Lobben har fått ytterligere to barn etter at barnevernet tok babyen hennes. De har hun omsorgen for sammen med ektemannen.

Her er Trude Lobben sammen med menneskerettsjurist Marius Reikerås under en demonstrasjon i Oslo. Foto: Privat

Saken Storkammeret sluttbehandler tirsdag handler om morens, de to barna hennes og besteforeldrenes rett til familieliv, altså artikkel 8 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, EMK. For de har siden 2012 ikke fått lov til å treffe sønnen, broren og barnebarnet sitt.