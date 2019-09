Det melder Reuters.

Det britiske selskapet og deres 4300 piloter har vært i uenighet om lønn i ni måneder, og det kan nå gå ut over reiseplanene til nesten 300 000 passasjerer.

Statsminister Boris Johnson oppmuntret fredag partene til å sette seg ned og finne ut av ting, men det har de altså så langt ikke lyktes med å gjøre.

I stedet skal British Airways ha truet sine ansatte med å fjerne gratis reiser for pilotene og deres familier.

British Airline Pilots Association (BALPA) har takket ned til en lønnsøkning på 11,5 prosent over tre år som selskapet tilbød i juli.

Selskapet mener tilbudet vil gjøre at pilotene får lønn i verdensklasse og fordeler verdt godt over to millioner kroner i året. De viser også til at de to andre fagforeningene, som representerer til sammen 90 prosent av selskapets ansatte, har godtatt lønnsøkningen.

BALPA på sin side kontrer med at co-pilotenes lønn ligger på i underkant av 800 000 kroner i året, mens juniorpilotenes lønn har falt til i underkant av 250 000 kroner. Dette fører til at flere ender med stor gjeld fordi de må gjennom trening som vil koste omkring 1,1 millioner norske kroner.

– En dag med streik vil koste British Airways 441 millioner kroner, mens forskjellen mellom oss i forhandlingene er 55 millioner kroner. Hvorfor vil de ikke jobbe sammen med oss for å ende uenigheten, skriver BALPA på Twitter.

Fagforening sier at British Airways aldri svarte på et tilbud de kom med på onsdag. Pilotene truer også med å streike en dag til, 27. september, og kanskje igjen nærmere vinterferien dersom konflikten fortsetter. British Airways forbereder seg nå på å kansellere 850 flyvninger mandag.