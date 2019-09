Drapssiktet nordmann fremdeles på rømmen i Thailand

Nordmannen som har erkjent at han kvelte og drepte en britisk familiefar i ferieparadiset Phuket for snart tre uker siden, dukket heller ikke i dag opp til det utsatte rettsmøtet i Phuket by.

Mannen i 50-årene, som først ble pågrepet og siktet for vold med døden til følge, ble senere løslatt mot kausjon på 60 000 kroner. Siden drapet har han hatt meldeplikt og utreiseforbud.

Møtte ikke i retten

Forrige mandag skulle drapssiktede møtt i retten i Phuket for behandling av vilkårene for videre kausjon. Der dukket han aldri opp. Mannen har siden det vært etterlyst i Thailand.

Mannens norske advokat, Sulman Hussain, ankom Thailand på lørdag. Forsvareren skulle etter planen hatt møter med sin klient i helgen.

– Jeg har ikke fått kontakt med min klient de siste to dagene, sier Sulman Hussain til TV 2

– Betyr det at han rømt?

– Jeg vet ikke hvor man befinner seg. Vi hadde avtalt å møtes i Phuket i går, og skulle møte opp i retten sammen i dag. Jeg har ikke opplysninger utover det, sier Hussain til TV 2.

– Hvilken betydning har det for saken at siktede ikke møtte i retten i dag heller?

– At han ikke dukket opp har ført til at etterlysningen av han i Thailand opprettholdes, sier Hussain til TV 2.

Nordmannen skal ha mottatt flere trusler

Hussain sier til TV 2 at klienten har følt seg truet helt siden drapet skjedde.

– Sist jeg snakket med han var han her i Phuket. Da sa han at han følte seg truet, sier Hussain til TV 2.

– Det har vært et massivt mediepress fra utenlandske journalister mot min klient, og han er forhåndsdømt av en hel rekke aviser. Det har gjort at han føler seg utrykk, sier Hussain.

Ifølge Hussain skal nordmannen ha mottatt en rekke trusler fra både briter og lokale folk i Thailand etter drapet skjedde.

Nordmannen har ifølge sin forsvarer erkjent at han drepte den britiske småbarnsfaren, men at drapet skjedde i nødverge.

– Det oppstod et basketak mellom de to. Min klient ble knivstukket og sier han handlet i selvforsvar da han tok kvelertak på fornærmende. Han mente aldri å drepe, sier Hussain til TV 2.

Nordmannen var på en toukers ferie med sin samboer da drapet skjedde.

Ifølge politidokumentene oppstod det en krangel mellom nordmannen og briten da nordmannen gikk ut på balkongen på hotellrommet sitt for å synge opera. Dette skal ha skjedd i 04-tiden på natten.