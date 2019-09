Norge stilnet Tariks hjemmebane: – Ikke mange gnagere på stadion

– Det har vært kjempedårlig stemning på kampene på Friends Arena. Det har vært bedrøvelig stemning. Det tente litt til i starten av EM-kvaliken, men jeg tenkte også at det skulle være mye bedre stemning her i dag. Det går ikke an å sammenligne med AIK der han spiller. Det er noe helt annet, sier Expressens skribent.

Kampens starttidspunkt og utvikling spiller også inn, mener Kristoffersson, som gir Norge deler av skylden for et slapt svensk publikum.

– Det var nok litt slik, ja. Det døde litt da de tok ledelsen, men i og med at Tarik er vant med å spille bortekamper foran 10 000 med AIK, så høres det helt annerledes ut enn 30-40 000 med det svenske landslaget. Det er en helt annen fan-kultur. Også må jeg også si at det at kampen var klokken ni på en søndag også gjør sitt, sier han.

Nære drømmeinnhopp: – Holder ikke i sånne kamper. Må ha perfeksjon

Elyounoussi var selv ekstremt nære ved å stilne publikum på sin egen hjemmearena selv da han like etter å ha kommet innpå ble spilt gjennom alene med keeper av Martin Ødegaard. Dessverre for Norge lyktes ikke innbytteren helt.

– Jeg føler at jeg får et dårlig førstetouch, som gjør at jeg kommer på skrå. Det er veldig ergerlig. Så prøver jeg å hælflikke videre til Josh, men det var ikke bra nok. Det holder ikke i sånne kamper. Da må man ha perfeksjon, sier han.

31-åringen er imidlertid snar om å skryte av sine lagkamerater, i det han ser på som en fantastisk bra kamp av Norges unggutter.

– Vi har en kjempegruppe med mange gode spillere som har fått erfaring fra mange samlinger nå. Vi ser resultatet av det etter hvert. I dag synes jeg vi gjør en fantastisk bra kamp, både Sander og Martin og alle de unge spillerne som normalt sett er veldig unge for dette nivået, men på dette laget så er de etablerte. Det sier litt, og all ære til Lars som gir disse gutta sjansen. Jeg er helt sikker på at det er mer i vente, sier AIK-profilen.

Status etter seks kamper er at Norge nå er nede igjen på fjerdeplass i gruppen, to poeng bak Sverige og ett bak Romania i kampen om andreplassen bak et overlegent Spania.

– Det blir veldig spennende. Nå er det ikke opp til oss, det er det som er så kjedelig, for det kunne det vært. Nå er vi avhengige av at Sverige går på et poengtap, men vi er med helt inn, og så får vi se hvor langt det går, oppsummerer Elyounoussi.