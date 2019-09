United-profilen skuffet etter Norge-opptreden: – Det er for dårlig

– Sverige har alt i egne hender. De skal møte Færøyene hjemme og Malta borte. Så har de Romania borte, som de skal slå. Vinner de ikke den, så fortjener de ikke å gå til EM. Så har de Spania hjemme, og de har vist at de kan slå tunge navn og nasjoner her. Det ser bra ut for Sverige fremdeles med tanke på å gå til EM.

– Du mener det er større sjanse for at Sverige slår Spania enn at Norge skal slå Spania på Ullevaal?

– Ja, absolutt, smiler Kristoffersson.

Isak: – Selvsagt ikke fornøyde med ett poeng

Sveriges kanskje aller største profil, som alle vil ha en bit av i pressesonen etter kampslutt er Alexander Isak. Også han er skuffet etter uavgjortresultatet.

– Det er selvsagt ikke det vi ville få ut av kampen, men det ble 1-1 og det kan være et viktig poeng framover.

– Det så nesten ut som om Janne Andersson var fornøyd med ett poeng i sluttminuttene?

– Nei, absolutt ikke. Jeg tror han mer ville at vi skulle ta det med ro og ta våre frispark i fred og ro slik at vi ikke stresset. Men det er selvsagt at vi ikke er fornøyde med ett poeng. Vi ville ha tre poeng i dag. Men vi fikk ett poeng, og det får vi leve med, sier Real Sociedad-unggutten til TV 2.

Svensk veteran har forståelse for eks-sjef Lagerbäcks formasjonsendring

Mange ble overrasket over måten Lars Lagerbäcks lag kom ut på rent formasjonsmessig, med Martin Ødegaard i en hengende spissrolle i stedet for i den rutinerte landslagssjefens foretrukne 4-4-2.

– Vi ble kanskje litt overrasket da vi så at de bare hadde en spiss. Vi så at de hadde satt opp laget sitt som 4-3-3, men det så vi ganske raskt at det ikke skulle være. Det skulle være et 4-4-2 med Ødegaard i en fri rolle, sier Sebastian Larsson til TV 2.

34-åringen fikk selv sin landslagsdebut under Lagerbäck i Norge-sjefens tid som svensk hovedtrener tilbake i 2008. Og selv om han var overrasket over at eks-sjefen la om stilen, har han også forståelse for hvorfor det ble slik.

– Jeg tror han følte at han ikke ville ha en sånn kamp som det var i Oslo. Han spilte med ganske fysiske spillere, og det var vel sentrale midtbanespillere på hele midtbanen. De gjorde det vanskelig for oss å komme gjennom. Vi hadde et par muligheter på hodet i 1. omgang, men sånn er det, sier veteranen.

Alexander Isak er imidlertid snar om å påpeke at det ikke var Norges formasjonsendring som gjorde at Sverige presterte og at et overraskelsesmoment absolutt ikke var inne i bildet.

– Nei, jeg synes ikke vi kommer opp på det nivået vi vil være på og kan være på. Norge har et bra kontringsspill, som de utnytter på en bra måte i dag, sier han.