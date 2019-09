Ødegaard hylles: – Han var enorm

Expressen-journalist Daniel Kristoffersson, som forut for kampen vurderte begge de to lags spillere sammen med Jesper Mathisen, måtte også innrømme etter kampslutt at han hans vurdering av Norges største stjerne var feil denne gang.



– Jesper vant denne gangen. Ødegaard var jo best, og Isak sier jo selv også at han var den beste på banen. Det må man være enig med ham i. Norge vant den duellen i kampen, smiler journalisten.

Ødegaard skuffet over at seieren glapp

Ødegaard selv var en smule skuffet etter 1-1-kampen.

– Jeg føler at vi har ganske god kontroll i første omgang. Vi er farlige på kontringer, og de skaper ikke all verden. Det var kanskje en liten periode i andre omgang før scoringen at de hadde litt trøkk på oss. Eller synes jeg at vi har god kontroll, men vi slipper inn et litt for enkelt mål, svarer Ødegaard til TV 2.

– Det er et greit poeng isolert sett, men det er skuffende, følger han opp.

Norges ledermål kom etter en strålende kontring.

– Det var en fantastisk kontring. Vi vinner ballen, Josh fører den og så får jeg så vidt touchet den til Stefan som setter den. Det var en veldig bra scoring, og på et perfekt tidspunkt. Så det er synd at vi ikke klarer å holde helt ut, medgir drammenseren.

– Men alt er mulig fortsatt, så vi må bare ta de poengene vi kan ta og håpe at det holder, fortsetter han.