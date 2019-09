Faxai traff Japan etter at tyfonen Lingling de siste dagene har herjet i Korea. I Nord-Korea er det meldt om fem omkomne, mens tre liv gikk tapt i Sør-Korea.

Før Faxai rammet Japan, hadde den en vindstyrke på opptil 60 meter i sekundet. Prognosene viste at tyfonen ville treffe kystområder nær Tokyo sent søndag kveld lokal tid, og at herjingene vil pågå gjennom natten.

Fly, tog, ferjer innstilt

I forkant er en rekke fly-, ferje- og togavganger innstilt. Myndighetene advarer mot kraftig vind, høye bølger, jordskred, flom og oversvømmelser, og innbyggere på særlig utsatte steder er blitt evakuert.

110.000 mennesker ble bedt om å evakuere mens meteorologene varslet at stormen kunne nå rekordartet styrke.

Det var ventet at stormen ville føre til kaos i trafikken mandag morgen siden alle togavganger var innstilt fram til klokka 8.

Kraftigste i Korea

Lingling regnes for å være en av de kraftigste tyfonene som noensinne er blitt registrert over Koreahalvøya. I tillegg til de tre som døde, er 13 skadd i Sør-Korea.

Tyfonen sveipet oppover langs Sør-Koras vestkyst lørdag og fortsatte inn i Nord-Korea.

Den traff Nord-Korea klokken 14 lørdag og herjet fram til midnatt natt til søndag. Minst fem mennesker døde og tre er skadd, ifølge Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA.

Mange hus ødelagt

460 hus og 15 offentlige bygninger i Nord-Korea er ødelagt, har fått skader eller står under vann. Videre er 46.200 hektar med jordbruksområder oversvømt, ifølge KCNA.

Sørkoreanske medier melder at det trolig kan ventes høyere tall på både ofre og skadeomfang etter hvert som man får full oversikt i nabolandet.

I Sør-Korea var opprydningsarbeidet søndag i gang etter at tyfonen passerte lørdag.