Politiet fikk litt over halv syv søndag kveld en melding om en motorsyklisten har kjørt av veien like ved Aursjøhytta, og at ulykken skal ha skjedd i lav hastighet.

– Skadeomfanget på MC-føreren er ikke kjent, men han er bevisst og våken, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Borge Amdam til TV 2.

Ulykken skjedde på en grusvei utenfor allfarvei ved turisthytta Aursjøhytta.

– Politiet jobber med å snakke med de som var i område på ulykkestidspunktet, for å få klarhet i hva som har skjedd, sier Amdam.