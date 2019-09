Kollapset under TV-innspilling

– Vi skulle bare ha opp Desta som siste person opp, og da tror jeg hun hadde fullstendig gele i armene, sier komiker Henrik Thodesen som deltok i redningsoperasjonen for Desta.

Pusher grenser

For det handler om viljestyrke, initiativ og utholdenhet for å takle livets harde realiteter på Lauritzens rekruttskole.

– Dag Otto spiller jo rollen godt som oberst. Han har jo hatt noen forrykende taler her hvor han bretter ut sine vyer. Da er han relativt opphøyd, kommenterer Kristian Ødegård.

OFFISERER OG GENTLEMEN: Programlederne Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård sammen med kompanirekrutt Desta Marie Beeder. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Det er jo vi som er sjefer i leiren her, skratter Dag Otto.

De har lagt Dag Ottos prinsipp «Ingen ting er umulig, det umulige tar bare litt lenger tid» til grunn for programkonseptet som har vært planlagt over flere år.

–Deltakerne er langt utenfor sin egen komfortsone, men de gir likevel alt! Det er mange som har pushet massevis av grenser allerede og noen av det morsomste er at de finner seg i å gjøre helt meningsløse ting. Så står de der med skjelvende underleppe fordi de er redd for at de ikke gjort det godt nok, humrer Lauritzen og Ødegård.

– Det er utrolig hvor fort man endrer egne rutiner bare man får nok kjeft og avstraffing, kommenterer Henrik Thodesen.

Programlederne skryter av enorm disiplin og en gjeng som jobber for hverandre.

– De adlyder hvert ord som befalet ber om. Sånt liker vi!

Styres hardt

Det liker ikke tvillingsøstrene Vita og Wanda.

KLAR FOR KAMP: Lasse Lazz Jensen, Vanda Mashadi, Vita Mashadi og Håvard Lilleheie deltar i den nye programserien på TV 2. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– De kjefter jo på oss, men vi sliter med å ta det på alvor. Det er så surrealistisk at vi bare står og ler. Vi har blitt manipulert, men det er banalt hvor fort man kommer inn i det. For her vinne du aldri en kamp mot befalet. Det er ikke vi vant med i en diskusjon. Befalet har siste ordet og det sliter vi med, innrømmer kjendistvillingene.

Etter rekruttskolen starter kjendisene opp med spesialutdanningen i det militæret og innsatsen belønnes med poeng der de med dårligst score og flest anmerkninger blir sendt hjem.