Lars Lagerbäck gjør to endringer på laget som slo Malta torsdag.

Tore Reginussen er friskmeldt og går inn på laget ved siden av Håvard Nordtveit på stopperplass. Ut går Even Hovland.

Samtidig blir Erling Braut Haaland vraket fra spissplassen. Inn kommer Markus Henriksen. 27-åringen ble forsøkt solgt av Hull i sommer og har ikke vært på banen for Championship-klubben så langt denne sesongen.

Midtbanespilleren har ikke spilt en tellende kamp siden bortekampen mot Færøyene for tre måneder siden.

Disse stiller Norge med: Jarstein, Elabdellaoui, Nordtveit, Reginiussen, Aleesami, Berge, Selnæs, Johansen, Henriksen, Ødegaard, King.

Dermed ser det ut til at man får se Martin Ødegaard i en mer fremskutt rolle mot Sverige enn mot Malta torsdag.

– Dette er en enorm anledning for det norske laget. Det er to lag som spiller likt og som er omtrent like gode. Hovedforskjellen er at Sverige har en kultur for å vinne denne type kamper. I kveld er kvelden for å bryte en barriere, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Svenskenes lag

Også svenskene gjør et bytte på spissplass.

Som svenske medier meldte allerede lørdag kveld vraker den svenske landslagssjefen Janne Andersson spissen Marcus Berg fra laget som slo Færøyene. Inn kommer Emil Forsberg.

Dermed blir det formspillerne Robin Quaison og Alexander Isak på topp.

Dette er laget Norge må slå:

Sverige (4-4-2): Robin Olsen - Mikael Lustig, Andreas Granqvist, Victor Nilsson-Lindelöf, Pierre Bengtsson - Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg - Alexander Isak, Robin Quaison.