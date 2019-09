Søndag ettermiddag informerte veterinærinstituttet om at det er gjort funn av tarmbetennelse og bakteriefunn hos flere hunder.

Prøvene har samsvarende funn med tarmbetennelser som tidligere obduserte hunder har vist.

Bakteriene som er påvist under dagens undersøkelser er «Providencia alcalifaciens» og «Clostridium perfringens».

Totalt er det funnet samme dyrkningsresultat i prøver fra totalt fem hunder. Tre av hundene er fra Oslo mens to er fra Akershus.

Tidlig stadie

Veterinærinstituttet sier at de har fått inn meldinger om hunder med blodig diaré far hele landet, men at det er for tidlig å si om tilfellene kan sees i sammenheng på dette tidspunktet.

De oppfordrer hundeeiere av hunder som har blitt syke eller mistet livet, til å ta vare på prøver av hva hunden har fått i seg den siste tiden.

I tillegg til tidligere råd oppfordres hundeeier med syke eller døde hunder til å ta vare på prøver av hva hunden har spist siste 14 dager om mulig.

Fortsetter jakten

I pressemeldingen fra Veterinærinstituttet opplyser de om at det fortsatt er mange analyser som ikke er avsluttet, og at jakten på årsaken til den akutte sykdommen trolig vil fortsette en god stund til.

– Det er med andre ord ingen «spor» lukkes nå. Det for tidlig å uttale seg om prøvene fra dyrene som ble obdusert i dag, heter det i pressemeldingen.

Saken oppdateres!