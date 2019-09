31 år gamle Brown, som bare kalles AB, er en av ligaens beste wide receivere – spillerne som ofte er sentrale i det offensive spillet i amerikansk fotball. Han er også en av NFLs største primadonnaer.

AB ble frigitt av et av ligaens svakeste lag, Oakland Raiders, lørdag etter en meget turbulent forsesong. Senere samme dag signerte han for mektige New England Patriots på en mye kortere kontrakt enn den han hadde.

Hva gikk galt?

Det begynte bra. 9. mars i år hentet Raiders Brown fra Pittsburgh Steelers.

Brown fikk en treårskontrakt verdt opp mot 500 millioner kroner, men 3. august begynte problemene.

Frostskader og hjelmtrøbbel

Slik så de frostskadde føttene til Brown ut.

AB hadde prøvd kryoterapi som restitusjon og endte opp med å få frostskader på begge beina. Ikke veldig beleilig for en spiller som har fart som sitt store varemerke.

Skaden førte til at han kun deltok minimalt på treningsleiren til sitt nye lag i august.

Mens han ventet på å få ny hud under beina og bli skadefri, ble han nektet å bruke hjelmen han har hatt hele karrieren. Den var nå for gammel til å bli godkjent av NFL. Det førte til flere treninger uten hans deltakelse og flere anker av NFLs avgjørelse, som ikke førte frem.

Alt dette ble naturligvis meget grundig dekket i media.

Så begynte det å se bedre ut. AB fant seg en ny hjelm og han nærmet seg en retur etter skaden. Men 4. september kom boten fra Raiders for ulovlig fravær på trening.

Så tok det av

Brown ble bøtelagt med rundt en halv million kroner, noe han absolutt ikke likte. Det ga han høylydt uttrykk for i en krangel med Raiders' general manager Mike Mayock.

To dager senere, på fredag, beklaget han handlingene sine foran hele troppen. Planen var da at han skulle spille i første kamp, som er mot Denver Broncos mandag.

Slik gikk det ikke.

Under ett døgn senere forlangte han å bli frigitt av Raiders etter at de ikke ville betale ham den garanterte summen i kontrakten. Det tok bare noen timer før han ble frigitt. Dette skjedde like før fristen som ville tvunget Raiders til å betale ut summen.

Stjernequarterback Tom Brady er mannen som nå skal kaste pasninger til Antonio Brown. Foto: Maddie Meyer

Før dette hadde Brown fått en bot på rundt to millioner kroner for krangelen med Mayock.

Men berg-og-dalbane-lørdagen var ikke over.

Senere på dagen annonserte New England Patriots at de hadde signert 31-åringen på en ettårskontrakt, som gir AB minimum 90 millioner kroner.

Brown blir spilleklar til Patriots kamp mot Miami Dolphins neste uke. Om han holder seg i skinnet, da.