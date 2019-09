Lite har gått veien for Danny Drinkwater etter at han vant Premier League med Leicester i 2016.

Den tidligere engelske landslagsspilleren gikk påfølgende sommer til Chelsea i en overgang verdt over 350 millioner kroner, men har knapt vært på banen for blåtrøyene, og i april ble han tatt for fyllekjøring.

Før denne sesongen gikk 29-åringen på lån til Burnley i et forsøk på å få karrieren på rett kjøl, men nå er han nok en gang havnet i hardt vær.

Ifølge flere britiske medier, inkludert Sky Sports, skal Drinkwater ha blitt mishandlet av flere personer etter å ha forsøkt å sjekke opp en kvinne på en nattklubb i Manchester forrige helg.

Kvinnen var kjæresten til Scunthourpe-spiller Kgoshi Nthle, men det skal ikke Drinkwater ha brydd seg om.

– Jeg bryr meg ikke. Hun skal bli med meg hjem, skal Chelsea-eiendommen ha sagt.

Det ble ikke tatt godt imot av Nthle, og det hele utartet etter hvert til håndgemeng. En svært påseilet Drinkwater skal til slutt ha blitt kastet ut av nattklubben, men der ventet mer trøbbel. Ifølge blant annet The Sun skal seks personer ha mishandlet midtbanespilleren. De skal blant annet ha hoppet opp og ned på 29-åringens ankel mens de ropte «brekk beina hans.»

Det er nå ventet at Burnley-spilleren må tilbringe flere uker på sidelinjen som følge av leddbåndskader i ankelen. Og hans nye sjef, Sean Dyche, skal ikke være imponert. Sky Sports skriver at Burnley-manageren vil ha en alvorsprat med Drinkwater på mandag vedrørende episoden.

Dyche skal imidlertid være forberedt på å gi spilleren en ny sjanse. Chelsea skal også være klar over situasjonen, men overlater foreløpig det hele til Burnley, skriver Sky Sports.

Drinkwater skal ikke ha anmeldt forholdet til politiet.