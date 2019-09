Disse søstrene stiller til valg for hvert sitt parti

Det kan gå en kule varmt når Lisa, Amalie og Inger diskuterer politikk. Søstrene har ett felles mål - å gjøre hjemkommunen til et bedre sted å bo. Hvordan det skal skje, er de imidlertid vidt uenige i. Derfor vil de inn i kommunestyret, for hvert sitt parti.

Det var Vaksdalposten som først omtalte saken.

– Jeg er dobbelt så spent som de andre to til sammen. Jeg har jobbet knallhardt for å komme inn, og blir rimelig skuffet hvis det ikke skjer, sier Lisa Natalie Johnsen Lunde (25).

Som 12. kandidat for Vaksdal Arbeiderparti er hun trolig den mest utsatte av de tre. Yngstemann Amalie Johnsen Lunde (22) er på 2. plass på Høyre sin liste, og har allerede sikret seg stemmer fra resten av familien.

– Bræleungen har sjarmert dem alle, sier Inger-Helene Nummedal (39). Selv er hun 5. kandidat for Senterpartiet.

– Til og med samboeren min stemmer Høyre, skyter Lisa inn. De to andre er ganske sikret, så jeg prøver å få alle til å gi meg personstemmer. Her skal det være likt, sier hun og ler.

Høylytte familiemiddager

Ifølge søstrene selv blir det raskt høy temperatur når familien samles. I bursdager og familiemiddager hender det at noen må sette ned foten.

– Når Inger og jeg begynner å diskutere sentralisering og reformer, kan det fort bli litt heftig. Da bryter Lisa inn og minner oss om at vi er i familieselskap og ikke i et politisk møte, forteller Amalie.

Og med det er debatten i gang. Etter x antall innlegg fra hver av de to søstrene om den såkalte nærpolitireformen, avbryter Inger seg selv.

– Nå må vi gi oss, hvis ikke holder vi på til i morgen, slår hun fast.

På spørsmål om hvilke lokale saker som skaper størst debatt, kommer svaret raskt. Der er Lisa og Amalie mest uenige, både når det gjelder gratis SFO og skolemat, og satsingen på flere arbeidsplasser.

HEFTIGE DISKUSJONER: Søstrene er uenige i mye, men lytter til hverandres perspektiver. Foto: Magne Solhaug, Vaksdalposten

– Jeg mener vi må fokusere på å ta vare på de arbeidstakerne vi allerede har før vi begynner å snakke om nye. Vi bruker mye penger på vikarbyrå, mens våre faste ansatte ikke får fulle stillinger, sier Lisa.

– Jeg er helt enig i at vi må ta vare på de ansatte vi allerede har, men vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Det å sette klare mål for flere arbeidsplasser er helt nødvendig for fremtiden til kommunen med tanke på en presset økonomi, mener Amalie.

Lærer av hverandre

Til tross for opphetede diskusjoner, er ikke søstrene redde for at deres politiske uenigheter skal gå utover søskenforholdet.

– Aldri, det er det ingen fare for, utbryter de i kor.