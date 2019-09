Sepp Kuss (Team Lotto-Jumbo) vant den krevende 15. etappen til Santuario del Acebo søndag.

Det ble en syrefest mot slutten av fjelletappen i Asturias. Fire tøffe stigninger, der den siste var knapt 8 km lang med en stigningsprosent på 9,7, satte sammenlagtrytterne på prøve.

Vuelta-leder Primoz Roglic og Alejandro Valverde rev seg tidlig løs fra de andre favorittene. Roglic har god avstand ned til Valverde med seks etapper igjen.

Norske Carl Fredrik Hagen lå på en imponerende 8. plass sammenlagt før dagens etappe. Hagen hang godt med i den siste stigningen. Han lå lenge på hjulet til Nairo Quintana, men fikk det tungt mot slutten. Hagen ble passert i sammendraget av Wilco Kelderman.

– Det er så lekkert å se på. Hvor ofte er det vi ser sånne bilder av Quintana med Carl Fredrik Hagen ved sin side i en Grand Tour? Det er helt rått. Kjempebra jobbet av Hagen, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Mads Kaggestad.

Hagen kom i mål fire minutter og 25 sekunder bak Kuss. Nordmannen tapte 35 sekunder til Kelderman og Hermann Pernsteiner. Etter etappen er stillingen slik:

1. Primoz Roglic

2. Alejandro Valverde +2.25

3. Tadej Pogacar +3.42

...

8. Kelderman +9.15

9. Hagen +9.44

10. Pernsteiner +11.39

Sergio Andres Higuita er nummer 11, 13 minutter og 28 sekunder bak Roglic. Hagen har med andre ord gode muligheter til å forsvare topp 10-plasseringen en stund til.

I dag er det akkurat to uker til sykkel-VM i Yorkshire starter. En rekke nordmenn har vært i aksjon i diverse ritt rundt omkring i Europa. Alexander Kristoff skulle etter planen være spurtopptrekker for Jasper Philipsen i Grand Prix de Fourmies. Philipsen endte på 2. plass uten Kristoff-opptrekk etter at han og nordmannen mistet kontakten før spurten. Også Vegard Stake Laengen syklet for UAE Team Emirates.

Dylan Gronewegen vant den første etappen i Tour of Britain med god hjelp fra Amund Grøndahl Jansen. På søndagens etappe ble Gronewegen hektet av med drøyt 20 km til mål. Grøndahl Jansen og lagkamerat Mike Teunissen satt med tetgruppen inn til mål, der Matteo Trentin avgjorde på oppløpet og vant foran Jasper De Buyst og Teunissen. På hjemlige trakter viste Kristoffer Skjerping styrke og vant Gylne Gutuer i Stange. Uno-X-rytteren spurtslo danske Morten Hulgaard.

– Det er en fantastisk følelse. Det er ikke ofte man vinner sykkelritt, sier Skjerping.

– Det var 100 prosent vilje mot slutten. Det var ikke som en vanlig spurt. Det er bare syre. Det var to sekunder spurt før jeg måtte ned å sette meg, sier Skjerping.

Også kvinnene har gjort sine saker bra i helgen. Søndag vant Vita Heine tempoen i Chrono Champenois.