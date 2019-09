Sigbjørn Aanes, partner og seniorrådgiver i First House, var tidligere statssekretær for Erna Solberg (H). I syv år var Aanes statsministerens høyre hånd.

– Det er som å jobbe med en kombinasjon av menneskelig og kunstig intelligens, sier han om sin tidligere sjef.

– På den ene siden er hun som de fleste politikere glad i folk, også har hun samtidig en helt vanvittig hukommelse, kombinert med en maskinell energi. Noen ganger er det nesten noe maskinelt med det, sier han.

I TV 2s Valgstudio fortalte den tidligere rådgiveren om Høyres resultater i valgkampen, sammen med André Kolve, tidligere statssekretær for Siv Jensen (Frp).

– Ingen overraskelse

Kolve er i dag seniorrådgiver i Gambit H+K Strategies, men var i en årrekke statssekretær for Frp-lederen. Partiet ligger i år an til å gjøre et skuffende valg, ifølge TV 2s målinger.

Bare én uke før valgdagen valgte partilederen å trekke frem det hun mente var «snikislamisering» i en VG-kronikk. I kronikken pekte Jensen på episoden da kvinner i den terrorrammede al-Noor-moskeen i Bærum ikke håndhilste på kronprins Haakon.

VAR RÅDGIVER: Partileder Siv Jensen med sin daværende statssekretær André Kolve i 2016. Foto: Cornelius Poppe

I tillegg har partiets nestleder og eldre- og folkehelseminister, Sylvi Listhaug, igjen skapt blest om partiets innvandringspolitikk i løpet av valgkampen. Nylig la hun ut en Facebook-post om båtmigranter, som også regjeringspartnere reagerte på.

– Det er ikke noen overraskelse for mange at når det er valgkamp, så trekker Frp dette innvandringskortet. De ønsker å snakke mye om innvandring. De vet at de ofte gjør det bedre på målingene når de kommer med tøffe innvandringsutspill, sier Kolve.

– Så kan man selvfølgelig diskutere ordbruken, retorikken og disse konkrete eksemplene. Hvor smart dette er og hvordan det slår ut, fortsetter han.

Til tross for at både regjeringspartner Trine Skei Grande (V) og statsminister Erna Solberg tok avstand fra Jensens utspill, mener Kolve at strategien likevel var riktig for Frp.

– Det å snakke direkte til egne velgere tror jeg er smart for Frp. De i Frp og deres potensielle velgerne, har ikke mange andre alternativer dersom de deler Listhaugs standpunkter og retorikk, sier han.

– Langt mer vanskelig valgkamp

Også bompengedebatten har preget årets valgkamp. Det hele toppet seg da statsminister Solberg stilte ultimatum til regjeringspartiene i saken.