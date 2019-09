Den mystiske og dødelige hundesykdommen fortsetter å spre seg. Denne helgen fikk Mattilsynet meldinger om fire nye tilfeller i Vestfold, Buskerud, Nordland og Møre og Romsdal. To av de fire hundene er døde. Tilsammen er minst 25 hunder døde etter at sykdommen brøt ut.

Hundeeier og statsråd

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har selv to hunder og deler bekymringen andre hundeeiere nå har.

– Det er viktig for meg å si at jeg skjønner at folk er bekymret. Hunder er en del av familien. Samtidig så jobbes det på spreng, men dette arbeidet tar tid. I mellomtiden må vi som hundeiere være lydhøre for det Mattilsynet, Veterinærinstituttet og veterinærene nå sier.

– Vi må følge med på hundene våre

Bollestad mener det viktigste hundeeierne kan gjøre nå er å ta forholdsregler.

– Vi må følge godt med på hundene våre. Det å ha hundene i bånd, ikke la de hilse på andre hunder er viktig. Vi vet ikke om denne sykdommen smitter, men vi vet at hundene blir veldig syke. Mitt beste råd er å høre på de som vet best og de som vil hundene våre vel, sier hun.

Selv har Bollestad to hunder. Labradoren Fillip på 10,5 år og Marley, en golden retriever på drøye fem måneder.

Nordisk samarbeid

Ifølge Veterinærinstituttet har verken svenskene eller danskene opplevd noe lignende.

– Hva skal du som landsbruksminister gjøre hvis man ikke finner ut av dette?

– Vi gjør nå det vi kan for å finne en løsning og Mattilsynet har god kontakt med veterinærer landet over. Det tas blodprøver og avføringsprøver for å finne ut av dette. Vi har også et nordisk samarbeid. Folk har ofte med seg hundene sine når de reiser, så her handler det også om å ta forholdsregler på tvers av landegrensene, fortsetter Bollestad.

Jobber på spreng

Mattilsynet har mottatt fire nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer som de tidligere tilfellene av syke hunder.

To av hundene er døde.

En av hundene ble avlivet grunnet sykdommens akutte forløp, og en døde før den kom til veterinærklinikk.

Mattilsynet opplyser om at meldingene kom fra Møre og Romsdal, Vestfold, Buskerud og Nordland.

I kunngjøringen skriver tilsynet at det ikke er noen unormal forekomst av disse symptomene andre steder enn i Oslo-området, så vidt de har oversikt over.

– Det er i Oslo-området vi har fått melding om flere tilfeller med disse symptomene enn normalt. Det er færre tilfeller i andre områder, utdyper pressevakt i Mattilsynet til TV 2.