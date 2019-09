Blant kommunene som har åpne valglokaler søndag er blant andre Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Det er store lokale variasjoner på søndagens åpningstider , men de første valglokalene åpner klokken 12.

Ap-leder Jonas Gahr Støre avgir søndag ettermiddag sin stemme på Svendstuen skole i Oslo, mens Frp-leder Siv Jensen skal til Kastellet skole for å stemme. Senere på dagen skal Rødt-leder Bjørnar Moxnes slipper sin stemme ned i en valgurne på Nordstrand skole.

De øvrige partilederne vil avgi sine stemmer mandag. MDG-leder Une Bastholm og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har forhåndsstemt.

Færre kommuner

Ved stortingsvalget 2017 var det 173 kommuner som hadde todagers valg. Til gjengjeld ble det da gjennomført valg i 426 kommuner mot de 356 kommunene som i år gjennomfører lokalvalg etter kommunesammenslåingene.

Debatten om man skal ha en eller to valgdager er gammel, men har stilnet i takt med at stadig flere forhåndsstemmer, uttalte valgforsker ved NTNU, Anders Todal Jenssen, i forkant av forrige lokalvalg.

Under forhåndstemmingen kunne man stemme uavhengig av hjemkommune. På de to valgdagene kan man imidlertid kun avgi stemme i kommunen hvor man var registrert bosatt ved utgangen av juni i år.

Rekordmange forhåndsstemmer

Det har vært høy valgdeltakelse så langt i årets lokalvalg. Fredag 6. september var siste dag for å forhåndsstemme. Totalt har 875.584 velgere forhåndsstemt, det tilsvarer 21 prosent av de stemmeberettigede, noe som er ny rekord i et kommunevalg. For fire år siden kom det inn 585.250 forhåndsstemmer. Økningen er med andre ord nesten 50 prosent.

Oslo topper listen over forhåndsstemmer. Her har 28 prosent av velgerne stemt før valgdagen.

70 norske og internasjonale valgobservatører følger årets kommune- og fylkestingsvalg. De har besøkt valglokaler både under forhåndsstemmeperioden og vil også følge med på de to valgdagene.

