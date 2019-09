I helgen skulle Øyvind, som nå er 21 år, delta på Trondheim maraton. Målet var å klare fem kilometer, støttet av faren og kirurgen som reddet livet hans den 11. mars 2013.

– For meg er dette en måte å vise alle som ikke trodde at jeg ville klare å gå igjen at de tok feil. En slags «haha, in your face», sier en glødende motivert Øyvind Sonstad før start.

Kraftig hodepine

Frem til hjerneblødningen var Øyvind en aktiv 15-åring.

Han kom hjem som vanlig etter skolen i niende-klasse, men fikk plutselig vondt i nakken og kraftig hodepine.

AKTIV: Før hjerneblødningen rammet var Øyvind en aktiv ungdom. Foto: Privat.

Senere kastet han opp på rommet sitt og var veldig blek. Moren forstod at noe var alvorlig galt, og de dro på sykehuset.

Der våknet Øyvind opp fire uker senere, uten å forstå noe som helst. Han klarte ikke å bevege seg, og kunne ikke kommunisere.

– Øyvind var livstruende syk. Det var en dramatisk situasjon. I mange uker visste vi ikke hvordan det kom til å gå, sier overlege Sasha Gulati.

Det var han som opererte 15-åringen da han kom til St. Olavs Hospital i Trondheim.

Locked-in-syndrom

– Den natta har brent seg fast i minnet mitt. Da han til slutt våknet opp, var han veldig svekket. Han hadde et syndrom som kalles «locked in» som gjør at han ikke kunne bevege kroppen, sier overlegen.

Bare to eller tre av hundre tusen barn og unge rammes av hjerneblødning, men enda færre rammes så hardt som Øyvind. Veien tilbake for å få kontroll over kroppen har vært lang og hard.

– Det har vært et maraton, med blod, svette og tårer, sier moren Åshild Sonstad.

KAMPEN: På Sunnaas Sykehus tok Øyvind sine første skritt igjen etter sykdommen. Foto: Privat.

Knallhard opptrening

I starten klarte Øyvind kun å kommunisere gjennom å blunke med øynene.

– Da jeg våknet opp og så opp i taket, ante jeg ikke hva som hadde skjedd, forteller Øyvind.

Øyvind begynte den lange opptreningen. Først klarte han å bevege på noen fingre, og på Sunnaas Sykehus tok han sine første skritt med gåstol, støttet av to pleiere.

– Han har trent så godt som hver eneste dag. Vi har et fantastisk helsevesen som har støttet ham, og det han nå viser er et bevis på hvor viktig det er å kjempe videre. Også når man forlater sykehuset, sier faren, Jon Øyvind Eriksen.

FULLFØRTE: Øyvind (21), fullførte sammen med faren Jon Øyvind Eriksen, overlege Sasha Gulta og sønnen Mateo: Foto: Jon Vu-Yen Nguyen.

Fullførte

Øyvind stilte til start på 5-kilometeren under Trondheim maraton. Med faren og kirurgen ved sin side, gjennomførte han på en time og tolv minutter. Langs løypa ble han heiet frem av de andre deltagerne og publikum.

– Det føles bra. Nå har jeg bevist at det går an. Det håper jeg kan inspirere andre, sa Øyvind rett etter at han fikk medaljen som bevis på at han fullførte.

Overlege Sasha Gulati var imponert over pasienten sin.

– Jeg er stolt av Øyvind. Samtidig vet han at dette er et delmål, sier Gulati.

– Ja. Det var artig å krysse mållinjen, men målet er å bli helt frisk, svarer 21-åringen.