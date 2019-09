Siden 2015 har det vært opp til kommunene å bestemme om det skal være lov å handle alkohol på valgdagen eller ikke.

Dette gjelder både utsalg fra Vinmonopolet, samt ølsalg i butikkene.

Ti kommuner holder stengt

I 2015 hadde mange kommuner glemt å gjøre et vedtak på å holde åpent, men i år har kommunene tatt stilling til om de ønsker å holde åpent eller ei.

Resultatet er at ti av 426 kommuner (før kommunesammenslåingen) har gjort vedtak om at de ønsker å holde stengt for alkoholsalg på valgdagen.

Syv av ti kommuner med stengte polutsalg ligger på strekningen mellom Randaberg og Lindås på Vestlandet, og det er kun Tromsø av de større byene som ikke ønsker ha åpent Vinmonopol.



I alt 13 polutsalg landet over må holde stengt på grunn av valgdagen.

Vinmonopolene som holder stengt er: