De siste prognosene viser at Dorian beveger seg over åpent hav i nordøstlig retning etter at orkanen nå har forlatt kysten av delstaten North Carolina.

Stormen har styrket seg igjen etter at den har kommet ut over åpent hav, og er oppgradert fra kategori 1 til kategori 2.

Uværet brakte med seg kraftig vind da det passerte i havet utenfor Cape Cod i Massachusetts, ifølge USAs orkanvarslingssenter NHC. Deretter viser prognosene at Dorian vil treffe deler av Nova Scotia i Canada lørdag ettermiddag og senere Newfoundland og Labrador, før restene av uværet fortsetter ut over Atlanteren.

Ferjer innstilt

På grunn av sterk vind og høy sjø ble all ferjetrafikk til øyene Martha's Vineyard og Nantucket i Massachusetts innstilt lørdag morgen.

Underveis har Dorian blitt svekket. Uværet var en orkan i kategori 5 da det herjet over Bahamas. Der er 43 mennesker så langt bekreftet omkommet. Ødeleggelsene i øystaten er omfattende, og myndighetene har ennå ikke oversikt. Det ventes at dødstallet vil stige betraktelig.

På vei mot USA ble orkanen nedgradert til kategori 1. Da Dorian traff kysten i North Carolina, brakte den med seg kraftig vind, regn og oversvømmelser, før den igjen styrket seg da den fortsatte utover åpent hav.

Verst rammet i USA

På Ocracoke Island utenfor kysten av North Carolina var innbyggere lørdag i gang med å vurdere skadene etter at en vegg av vann satte mange hjem under vann. Ocracoke var stedet som ble verst rammet i USA av orkanen.

– Endelig har Dorian forlatt North Carolina. Orkanen har etterlatt seg ødeleggelse med stormflo som satte Ocracoke under vann, sier guvernør Roy Cooper.

Svakere enn fryktet

Rundt 800 innbyggere ble igjen på øyene da orkanen kom, og de er tross alt lykkelige over at den ble langt svakere enn det de hadde fryktet. Likevel etterlot den seg et sølehav og mange oversvømte hus.

– Vi er vant til å rydde bort døde greiner og søppel, men nå er det alt mulig: piknik-bord, dører, tømmer, som flyter rundt, sier butikkeier Philip Howard.

Han forteller at stormfloa nådde rundt 35 centimeter høyere på husveggen hans enn det som skjedde under en storm i 1944, som hittil har vært regnet som den verste i øyas historie.

(©NTB)