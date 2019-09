Per Sandberg førstemann ut av Skal vi danse

Lørdag kveld var det klart for sesongens andre Skal vi danse-program. Ingen røk ut i premieren forrige helg, så mye stod på spill for danseparene på parketten i Nydalen i Oslo.

Parene hadde med seg poengene fra forrige lørdag inn i kveldens sending. Aleksander Hetland (36) og Nadya Khamitskaya (36) ledet an med 34 poeng, mens Per Sandberg (59) og Ewa Trela (40) lå nederst med 16 poeng.

Jublet da han røk ut

Etter at poeng og seerstemmer hadde blitt telt opp, var det klart at det var Per Sandberg (59) som måtte forlate dansen.

– Jeg har det rimelig bra akkurat nå, sa 59-åringen da avgjørelsen var et faktum.

JUBLET: Per Sandberg var glad for at kjæresten Bahareh gikk videre. Foto: Espen Solli / Tv 2

Sandberg gjorde et jubelbrøl akkurat i det programlederne annonserte at det var han som røk ut. Det betydde nemlig at kjæresten Bahareh Letnes får fortsette i dansekonkurransen, ettersom hun også stod i fare for å ryke ut.

– Det hadde vært voldsomt feil om jeg skulle dunke ut Bahareh eller noen av de andre her. Jeg er rett og slett ikke god nok, sier Per Sandnes til God Kveld Norge.

Sandberg og dansepartner Ewa Trela danset jive under lørdagens sending, og ble belønnet med 19 poeng av dommerne. Det var kun Adrian Sellevoll som fikk færre poeng i kveldens sending.

Kjempet mot tårene

Youtuber Victor Sotberg (28) fortalte en sterk historie gjennom sin tango med dansepartner Rikke Lund. 28-åringen måtte kjempe for å holde tårene tilbake da dommer Tore Petterson hyllet ham med stående applaus:

– Du er så sinnsykt kul. Du har gjort slik at kids på tre-fire har en superstjerne som er skeiv. Du er så viktig, du er så viktig, du er så viktig!

Sotberg ble belønnet med 36 poeng, som hittil er sesongens høyeste score.

Senterparti-politiker Sandra Borch (31) tok et kraftig oppgjør med all hetsen hun har måttet gjennomgå i sin oppvekst. Hun fortalte en sterk historie sammen med dansepartner Bjørn Wettre Holthe.

Tilbakemeldingene etter at hun ble med i Skal vi danse har derimot vært positive.

– Jeg har aldri kunnet lese kommentarfelt med bare positive ting, men det har jeg kunnet den siste uka, fortalte 31-åringen.

Tidligere håndballspiller Trine Haltvik og Glenn Jørgen Sandaker danset wienervals, og fikk 25 poeng.

Jørgine Massa «Funkygine» Vasstrand og Jørgen Nilsen danset cha cha cha, og fikk 32 poeng.

Bahareh Letnes og Tom-Arild Hansen danset wienervals, og fikk 25 poeng.

Jan Tore Kjær og Tone Jacobsen danset en wienervals, der Jan Tore hyllet datteren sin. Han ble belønnet med masse skryt, og 24 poeng av dommerne.