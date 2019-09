Saken oppdateres!

Det opplyser klubben i en pressemelding på sine nettsider lørdag kveld.

Watford ligger helt sist i Premier League med ett poeng etter fire kamper.

De siste årene har Watford hatt for vane å bytte ut managere ofte, men spanjolen var en ubetinget suksess etter han tok over for Marco Silva i januar 2018.

I november i fjor ble han belønnet med en ny kontrakt, som den første manageren etter at Pozzo-familien tok over eierskapet i klubben i 2012. 49-åringen var også den første Watford-manageren til å beholde jobben lenger enn én full sesong siden 2013.

Watford endte på 11. plass i serien forrige sesong, etter en svært lovende start. I mai spilte de også FA-cup-finale mot Manchester City. Det endte med 0-6-tap.

Denne sesongen har det imidlertid gått langt tråere for The Hornets. Sviende nederlag hjemme for Brighton og West Ham, og tap borte mot Everton var fasiten etter de tre første kampene. Forrige helg fikk klubben sitt første poeng da de spilte 1-1 borte mot Newcastle.

Gammel kjenning tar over

I pressemeldingen opplyser Watford at Gracias støtteapparat også tar følge med spanjolen ut stadionportene på Vicarage Road.

TILBAKE: Quique Sánchez Flores er ny Watford-manager. Foto: Jack Taylor

Og allerede kan klubben opplyse om at gamletreneren Quique Sánchez Flores tar over tømmene. 54-åringen ledet Watford i 2015/16-sesongen, men fikk selv sparken etter å ha ledet dem til en trygg plassering i Premier League og semifinale i FA-cupen.

Siden har han ledet Espanyol i La Liga og Shanghai Shenhua i kinesisk fotball.

Han vil få en tøff start når landslagspausen er over. Watford møter Arsenal og Manchester City i sine to neste kamper.