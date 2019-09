Før verdens mest prestisjefulle CS:GO-turnering gikk av stabelen i Mercedes-Benz Arena i Berlin var det ingen som trodde at Myrbostads lag, Renegades skulle ta seg helt til sluttspillet.

– Denne turneringen er det største vi har i CS, og det å spille i sluttspillet i en major er helt spesielt. Det var også en del norske folk i publikum så det gjør det litt ekstra artig for meg, sier Myrbostad etter kampen.

CS:GO er forkortelse for skytespillet Counter Strike: Global Offensive.

For å komme seg helt til semifinalen har 25-åringen måtte slå ut noen av de beste lagene i verden. Men etter en nervepirrende semifinale mot kasakhstanske AVANGAR var det slutt.

– Vi trodde vi skulle vinne og så for oss en finale i morgen. Vi var ikke innstilt på å tape, forklarer Myrbostad.

Selv om tapet er surt er han fornøyd med lagets prestasjon i turneringen.

– Vi hadde et mål om å bli blant de åtte beste og vi kom lengre enn det folk flest trodde. Jeg er skuffet over dagens prestasjon, men totalt sett er vi fornøyde.

Sjokkerte alle

Til tross for semifinale-exiten lørdag har nordmannen all grunn til å være stolt over prestasjonen. Laget kan også trøste seg med drøye 650.000 kroner i premiepenger.

– Dette er som å komme seg til semifinalen i Champions League, og det sier seg selv at å ha en nordmann i et slikt spetakkel er spesielt, forklarer CS-kommentator Halvor Gulestøl.

Ekspertkommentator Halvor Gulestøl.

Majoren er den mest prestisjefylte turneringen i CS:GO og arrangeres to ganger i året. Utenom den totale premiepotten på ni millioner kroner er det også her vinneren kan kalle seg selv verdensmester.

– Joakim er én av bare to nordmenn som er god nok til å spille på dette nivået, nåløyet er kjempetrangt, sier Gulestøl.

I 2018 glapp trofeet for Håvard «Rain» Nygaard og laget hans FaZe på overtid under E-leauge Majoren i Boston, USA.

Kampen kan følges på twitch.com/starladder_cs_en fra kl 18:00.