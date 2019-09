England-Bulgaria 4-0

Se alle målene i sammendraget øverst.

England har full pott etter tre kamper i EM-kvalifiseringen. Lørdag vant de oppskriftsmessig 4-0 hjemme mot Bulgaria.

Tre av dem sto Tottenham-spiss Harry Kane for. Hat trick-et må sies å være av det enkle slaget: To straffespark og en «tap in» var fasiten etter endt kamp for 26-åringen, uten at han vil bry seg nevneverdig om akkurat dét.

Dette var England-kapteinens femte mål på tre kamper i EM-kvaliken. Han står nå også med imponerende 25 landslagsmål på 40 kamper.

England-sjef Gareth Soutgate var imidlertid ikke bare fornøyd etter kampen.

– Det er alltid kjekt å sende fansen hjem etter at de har sett mange mål, men vi vet at det fortsatt er en del vi må forbedre. Også i dag. Bulgaria var taktisk veldig gode og gjorde det vanskelig for oss lenge. Det var en tøff kamp for oss, sier landslagssjef Gareth Southgate.

– Jeg følte meg ikke komfortabel før vi ledet med fire mål.

Gavmilde bulgarere

Men det som til slutt ble en svært komfortabel affære for engelskmennene, startet langt tøffere.

Ultradefensive bulgarere frustrerte England i en halv omgang på Wembley, men så skulle gjestene prøve å spille seg ut bakfra...

Det endte i katastrofe. Raheem Sterling snappet ballen og serverte til Harry Kane som enkelt kunne sette inn ledermålet.

– Dette er jo bare tull og tøys. Bulgaria serverer England en scoring, sa en lite imponert Kasper Wikestad fra kommentatorboden.

Marcus Rashford skaffet straffespark like etter pause. Det satte Kane som vanlig sikkert i mål.

Og kun seks minutter senere var England frempå igjen. Rashford avanserte i stor fart før han slapp til Kane. Tottenham-spissen gjengjeldte tjenesten fra tidligere i kampen og regelrett skjøt ballen i Sterling som ikke kunne unngå å score. 3-0 til vertene.

Og Kane skulle få sitt hat trick. Om lag tjue minutter før slutt ble spissen lagt i bakken i Bulgarias målgård. Straffesparket tok han selv og var like sikker som alltid.

Dermed endte det 4-0 på Wembley lørdag kveld, ikke et mål for mye for vertene, som var flere hakk bedre enn gjestene fra Bulgaria.

– Det har vært en skremmende stor forskjell på lagene i kveld, var Wikestads dom.