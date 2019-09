– Norge har vært lillebror i mange, mange år. Jeg føler ikke at det er sånn lenger

Midtbanespilleren, som selv har svensk mor, forteller at han alltid har hatt et lite øye til nabolandet i oppveksten, og gledet seg over deres prestasjoner når Norge har vært hjemme fra hvert eneste store mesterskap siden 2000.

– Jeg har jo fulgt med så klart. Halve familien er jo svensk, så man har jo sett på alle de årgangene som har gått til mesterskap og tatt seg videre. Det gjør det jo enda mer moro å kunne dra dit og forhåpentligvis ta tre poeng.

– Har du vært litt sjalu, eller har du kun sett på med glede?

– Det er egentlig bare ekstra gøy at de har vært litt storebror, så kan vi komme nå litt nedenfra og slå oppover. Det tror jeg blir bra. Vi er en veldig sulten og klar spillergruppe. Det viste vi sist også i 3-3-kampen på Ullevaal, der det gikk i perioder. Vi viste at potensialet er der, men vi har mye å bevise. Vi er veldig, veldig klare, sier Genk-proffen.

Ødegaard: – Disse kampene man drømmer om å spille

Martin Ødegaard, som sin unge alder til tross allerede har opplevd mye som fotballspiller, er også forventningsfull.

– Det er disse kampene her man drømmer om å spille fra man er liten, så det må nytes. Jeg tror vi alle gleder oss veldig nå. Det er en mektig stadion, og jeg tror det blir en ramme med mye folk og bra trøkk. Så det er bare å glede seg, sier han til TV 2.

Real Sociedad-spilleren på utlån fra Real Madrid har havnet i svenske mediers søkelys etter uttalelsene om at Sverige skulle knuses og at Norge skal «vise at de er lillebror«, men er vanskelig å lokke utpå rundt hva det verste og beste med Sverige som nasjon er.

– Det verste? De har jo mye bra å by på, da. Mye bra smågodt og god mat og billig mat. Jeg har vært her mye om sommeren, så svensk sommer er fint, det, smiler han.

Rent sportslig tar han og lagkameratene med seg mye fra det motsatte oppgjøret på Ullevaal i vår, der 2-0-ledelsen til Norge ble til 2-3 i sluttminuttene før Ola Kamara reddet 3-3 på overtid.

– De er seige å spille mot, men jeg synes vi viste i en time i hjemmekampen at vi kan være bedre enn dem, og følte egentlig at vi hadde veldig god kontroll helt til vi slapp inn det ene målet. Fortsetter vi slik, og klarer å holde hele kampen, så tror jeg det kan bli seier, spår Ødegaard.

Almenning Jarsteins helt spesielle motivasjon

Rune Almenning Jarstein er glad for at Malta-kampen torsdag kom først av de to uhyre viktige oppgjørene på kort tid. Nå gleder også han seg til rammene som venter i nabohovedstaden.

– Det er lettere den veien enn om det hadde vært Sverige først og så Malta. Det er en kamp vi gleder oss veldig til, med bra trøkk fra tribunene og en god motstander. Det er slike kamper vi trener for, så jeg gleder meg i hvert fall veldig, sier burvokteren.

Almenning Jarstein er ikke så opptatt av hvem som har vært storebror og lillebror i forholdet mellom Sverige og Norge, men innrømmer at han har en spesifikk grunn til at nettopp kampene mot Sverige er spesielle.

– Det eneste som står i hodet mitt er at vi skal vinne. Gjør vi det, så er vi storebror. Vi gleder oss veldig, så får vi ta den praten etter kampen. Men det er klart at det er litt spesielt. Døtrene mine går på svensk skole og i svensk barnehage i Berlin. Vi har svenske venner der, så sånn sett er det litt kult og litt spesielt.

– Så det blir viktig å gjøre det bra slik at datteren din kan komme tilbake og skryte til klassevenninnene over helgen?

– Ja, ikke sant? Det blir veldig viktig, smiler landslagsveteranen.

Elabdellaoui vil spare snakkingen til etter kamp

Høyreback Omar Elabdellaoui, som selv fikk sin landslagsdebut på nettopp Friends Arena, ser også frem til søndagens enorme anledning.

– Det er ikke ofte en Sverige-Norge-kamp kan bety så mye. Det er veldig klart og tydelig hva denne kampen betyr og hvilken posisjon man kan sette seg i med et godt resultat. Med seier er det vi som styrer hva som skjer med tanke på 2. plassen, så det er veldig mye som står på spill. Vi er klare, og vi gleder oss veldig til kampen.

– Betyr det noe ekstra at det er Sverige?

– Det gjør jo det, med tanke på at det gjennom årene har bygget seg opp mer og mer. Jeg har et par gode venner som spiller der, så det blir spesielt og det blir trøkk, sier Elabdellaoui, som også deler sin keepers syn på at det er viktigere å snakke om styrkeforholdet etter kampslutt søndag kveld:

– Man kan si så mye man vil, men det viktigste er virkelig å gjøre det, og så kan man snakke mer etterpå. Vi må gå dit og gjøre jobben, sier Olympiakos-profilen.

Se Sverige-Norge søndag fra 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo!