Sam Bennett var sterkest i en kaotisk spurt og vant den 14. etappen i Vuelta a España.

Maximiliano Richeze ble nummer to, mens Tosh Van der Sande endte på 3. plass.

– Jeg jublet ikke, for jeg visste ikke om bruddet hadde blitt hentet. Jeg var ikke i front før det gjenstod 5-6 kilometer, så jeg visste ikke om vi hadde kjørt inn bruddet, forteller etappevinner Bennett etter målgang.

Edvald Boasson Hagen var med i spurten, men ble hindret av en massevelt like før mål. Han endte til slutt på 11. plass.

– Det var en ganske vanskelig dag, for det var spørsmål om vi ville hente bruddet eller ikke. Nic gjorde en god jobb i starten før Jaco og Rasmus tok over mot slutten. Det ble for tøft for meg i avslutningen, men de posisjonerte meg godt. Det var godt endelig å spurte igjen, sier Boasson Hagen til Dimension Data etter målgang.

Carl Fredrik Hagen, som har imponert stort så langt i årets Vuelta, var involvert i velten. Heldigvis slapp nordmannen fra det med skrekken.

– Det var hektisk. Det gikk veldig, veldig fort fra vi var gjennom byen og opp bakken inn til mål. Det var mange rundkjøringer. Når det er så få spurtmuligheter blir folk veldig stressa, for de har ikke så mange muligheter. I tillegg er det innsnevringene når det er kilometersmerker. Jeg synes det er tull at de skal snevre inn veien 30-40 centimeter på sidene med plakater. Det skaper uroligheter, og det var vel akkurat på kilometersmerket velten gikk. Jeg landet oppå en Katjusja-fyr og slapp unna asfalten. Jeg er like hel, sier Hagen.

Nordmannen beholdt 8. plassen i sammendraget. Sammenlagtleder Primoz Roglic, toer Alejandro Valverde og treer Tadej Pogacar var blant dem som ble hindret. Valverde fikk en smell i håndleddet, men melder seg klar til morgendagens etappe. Roglic så også uskadet ut på premieseremonien etter etappen.

Det gjenstår sju etapper av treukersrittet.

Hagen ligger sju minutter og 33 sekunder bak sammenlagtleder Primoz Roglic, men nordmannen ligger foreløpig godt innenfor topp 10. Avstanden ned til østerrikske Hermann Pernsteiner (11. plass) er to minutter og 30 sekunder.

Søndag venter en brutal etappe til Santuario del Acebo.

– Jeg skal prøve å kjøre smart. Jeg får se hva slags taktikk jeg legger, men en rolig dag i dag gjorde godt for beina. Jeg skal bite godt fra meg og har ikke tenkt å gi bort noe gratis. Jeg føler meg absolutt ikke helt tom ennå. Jeg føler at jeg kan hente ut litt mer. Når jeg begynner å bli sliten, er de andre også slitne, sier Hagen.