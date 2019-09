– Hun bare ventet på å dø, sier eieren Ivar Andreas Fonkelsrud til TV 2.

Men etter tre døgn på dyreklinikk ble Saki frisk.

Det var Vestby Avis som først omtalte saken.

21 hunder over hele landet har dødd de siste dagene. Fellesnevneren for hundene har vært symptomer som oppkast og blodig diare. Mange hundeeiere er redde for det som nå betegnes som «den ukjente hundesykdommen».

Men flere hunder som har hatt de samme symptomene har overlevd. Blant annet Bichon-friseen Sigurd (4), og også nå hunden Saki (5) på Holmlia i Oslo.

Til sykehus

Eieren Ivar Andreas Fonkelsrud beskriver hunden Saki som snill som dagen lang, og som en selvstendig hund. Saki, en blanding av rasen Alaskan Malamute, ble operert tidligere i sommer. En stor omfattende prosess, som eieren var glad var over.

To måneder senere ble Saki alvorlig syk igjen.

Mandag fikk hun diare. Tirsdag kastet hun opp kontinuerlig. Morgenen etter våknet han opp til en stue full av blod.

– Det så ut som en massakre, sier Fonkelsrud.

BLODIG: Dette ubehagelige synet møtte eieren onsdag morgen. Foto: Privat

Hun ble liggende på sykehus i tre døgn, der hun fikk medisiner og spesialfor. Hun var alvorlig dehydrert. Men så ble hun bedre.

Frisk og fin

Nå er Saki på beina igjen. Eieren sier hun har begynt å legge på seg igjen. Fonkelsrud og Saki har vært på en lang sykketur, og han er glad han fikk henne hjem igjen.

Men hendelsen har vært skremmende. På sykkelturen fikk ingen hunder hilse på hverandre.

– Man føler seg nesten litt spedalsk. Men min hund er jo den tryggeste å omgås med nå, sier Fonkelsrud.

Han har to hunder, og den andre har ikke blitt syk.

Eieren mistenker det kan ha noe med hva hun har spist.

– Hun ble syk et døgn etter at hun spiste noe hun ikke har spist før, sier Fonkelsrud.