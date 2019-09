Uenige i vurderingen av stortalentene

– Jeg synes Isak, om man skal se på den karrieren han har hatt til nå med tanke på utviklingen i Nederland, er et lite knepp foran Ødegaard. Han gikk til Dortmund, tok et steg tilbake og øste inn mål i Nederland. Mange sier at hvem som helst kan score mål i nederlandsk liga, men hvorfor gjør ikke alle det da? Jeg holder ham knapt foran Ødegaard, sier Kristoffersson.

– Jeg har jo ikke sett Isak like mye som Daniel, men jeg har sett Ødegaard veldig mye. Den utviklingen han har hatt har vært formidabel. Nå er han blitt en mye mer komplett. Han er nå blitt Norges viktigste fotballspiller og derfor blir det en nøkkel at han fungerer så godt som overhodet mulig. Skal Norge klare å vinne, skal de klare å skape nok, er det Ødegaard som blir arkitekten. Isak er utrolig lovende, men Ødegaard er et like hakk foran, sier Mathisen.

Se seansen der de to får vite om sine mest interessante avvik i videovinduet øverst.

Ekspertenes vurderinger NORGE: Rune Almenning Jarstein: 8 fra Mathisen, 7 fra Kristoffersson

Omar Elabdellaoui: 7 fra Mathisen, 6 fra Kristoffersson

Håvard Nordtveit: 4 fra Mathisen, 5 fra Kristoffersson

Tore Reginiussen: 5 fra begge

Haitam Aleesami: 4 fra Mathisen, 6 fra Kristoffersson

Martin Ødegaard: 8 fra Mathisen, 7 fra Kristoffersson

Sander Berge: 7 fra Mathisen, 8 fra Kristoffersson

Ole Selnæs: 6 fra Mathisen, 7 fra Kristoffersson

Stefan Johansen: 4 fra Mathisen, 5 fra Kristoffersson

Joshua King: 8 fra Mathisen, 7 fra Kristoffersson

Tarik Elyounoussi: 5 fra begge Norge, totalt: 66 fra Mathisen, 68 fra Kristoffersson SVERIGE: Robin Olsen: 6 fra Mathisen, 7 fra Kristoffersson

Mikael Lustig: 6 fra begge

Victor Nilsson Lindelöf: 8 fra Mathisen, 9 fra Kristoffersson

Andreas Granqvist: 5 fra begge

Pierre Bengtsson: 5 fra begge

Sebastian Larsson: 6 fra begge

Kristoffer Olsson: 6 fra begge

Albin Ekdal: 8 fra Mathisen, 7 fra Kristoffersson

Emil Forsberg: 8 fra begge

Robin Quaison: 7 fra begge



Alexander Isak: 7 fra Mathisen, 8 fra Kristoffersson Sverige, totalt: 72 fra Mathisen, 74 fra Kristoffersson

De to ekspertene er for øvrig relativt samstemte om det aller meste, og få nyanser er forskjellige bortsett fra i vurderingen rundt Haitam Aleesami, der det skiller to karakterer. Mathisen er strengest.

– Jeg liker å bruke skalaen, og Aleesami er det svakeste punktet når vi snakker om sidebackene til Norge. Får svenskene satt ham opp i 1-1situasjoner defensivt, tror jeg han får trøbbel, sier TV 2-eksperten, som vurderer Amiens-spilleren til en firer på skalaen.

Granqvist-slakt: – Ikke blant de 20 beste forsvarerne i Allsvenskan

I tillegg er det verdt å merke seg at begge gir Sveriges bauta og lagkaptein Andreas Granqvist en svak 5'er. Ingen i det svenske laget er rangert dårligere.

– Dessverre er det slik. Granen har vært lederen og symbolet på dette Sverige-laget under VM. Han ble folkekjær og folk satte opp juletrær («julgranar») om sommeren for å hylle ham, men med det siste vi har sett av ham i Allsvenskan har han ikke vært blant Allsvenskans 20 beste forsvarere, sier Kristoffersson.

Expressen-journalisten påpeker imidlertid at Granqvist sjelden spiller dårlige landskamper, til tross for at han var på gyngende grunn flere ganger mot Norge i det motsatte oppgjøret på Ullevaal i vår.

– Nå har han Victor Nilsson Lindelöf ved siden av seg og da vokser han. Men det vi har sett av Granen hittil i Allsvenskan har ikke vært bra, og det er et lite uromoment. Vi har sett landslagssjefer tidligere, Tommy Svensson og Lars Lagerbäck, som har holdt fast ved disse gamle litt for lenge. Spørsmålet er om det er det samme sak med Janne Andersson nå. Det kan vi få svar på her nå, sier Kristoffersson.

