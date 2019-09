Utenfor et fullstendig ødelagt hus sitter Kenneth Rolle uttrykksløs når journalisten fra Sky News besøker byen High Rock. Den lille byen er nesten jevnet fra jorden etter at Dorian stod på med full styrke i to døgn.

Det er bare reisverk igjen av Rolles hus. Sofaen er blåst opp i takbjelkene og i ruinene ligger blant annet en rullestol. Det er broren til Kenneth sin.

– Han er fortsatt savnet. Han er nok død, sier Kenneth til journalisten.

Rundt 500 mennesker bodde i High Rock, omtrent 40 ble igjen under stormen - minst 17 er savnet. Dan Kemp kjører rundt for å forsøke å hjelpe der han kan.

FULLSTENDIG ØDELAGT: Rullestolen til Kenneth Rolles bror står igjen i ruinene av huset. Foto: Sky News

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har opplevd orkaner, men aldri som dette, sier Kemp.

Myndighetene anslår at flere tusen fortsatt er savnet. Dødstallet som nå står på 43 er ventet å stige så fort redningsmannskaper tar seg frem til de mange ruinene på øyene Grand Bahama og Abaco.



Det britiske forsvaret er i gang med å sende inn nødhjelp, samtidig forsøker de mange tusen overlevende å komme seg vekk og til fastlandet.

Overlevde så vidt

41 år gamle Erica Roberts står inne i det som er igjen av huset etter at orkanen raserte området.

Hun overlevde så vidt de enorme kreftene ved å klamre seg til et høyt mangotre sammen med datteren da Dorian dundret inn over High Rock.

– Det eneste jeg tenkte på var at jeg ikke skal dø sånn som dette, forteller hun til The Guardian.

Armene til Erica har dype merker og sår etter at hun og datteren forsøkte å holde seg i treet. Begge måtte til slutt slippe taket og la vannet og vinden dra dem av gårde. Heldigvis ble de skyldt inn like ved et hus som fortsatt stod, og kom seg i sikkerhet.

– Ved Guds nåde klarte vi det. Vi er overlevere, sier Roberts.

RASERT: Det meste av byen High Rock er borte. Foto: Sky News

Ikke oversikt

Ifølge Washington Post er til nå 35 personer bekreftet omkommet på Abaco-øyene og åtte på Grand Bahama.

Helsemyndighetene på Bahamas har advart om at dødstallene ventes å øke ytterligere. Omfanget av de materielle skadene og tapene av liv er på langt nær ferdigstilt. Hundrevis, muligens tusenvis, er savnet.

– Vi erkjenner at mange er savnet og at antall døde er ventet å øke betraktelig. Dette er en av de harde realiteter vi må takle i mørkets time, sa statsminister Hubert Minnis fredag kveld.

– 43 er det offisielle tallet. Mange er savnet, og tallet er ventet å øke betydelig, sier hans talskvinne Erica Wells Cox til NBC News.

– Hundrevis, opptil flere tusener, er fortsatt savnet, sier Joy Jibrilu, som leder Bahamas' turist- og luftfartsdepartement, til CNN.

Tiden begynner for alvor å løpe ut med tanke på å redde personer som er klemt fast under ødelagte bygninger. Redningsmannskaper opplyste fredag at de prioriterer å nå områder de anser som hardest rammet.