Det gikk ikke mange minutter etter kampen mot Malta før Martin Ødegaard sendte et sleivspark i retning Sverige.

– På banen skal vi knuse dem. Da er det bare til å dra dit og gjøre det – vise at de er lillebror, sa Real Sociedad-spilleren.

De svenske spillerne synes det er artig med verbale stikk i mediene, men lar seg ikke skremme av Ødegaard.

– Vil de svinge litt i vår retning, får de gjøre det. Det er kjekt å lese, og det trigger oss bra. Jeg har respekt for Norge, akkurat som jeg hadde respekt for Færøyene, sier kaptein Andreas Granqvist (34), før han legger til:

– De har et bra fotballag. Vil de skape en form for irritasjon, la dem forsøke det. Det biter ikke på oss. Vi er trygge på oss selv og måten vi spiller på. Det kommer ikke å hjelpe dem så mye, smiler han.

Tarik Elyounoussi har møtt Granqvist flere ganger i Allsvenskan. I vår scoret han to mål og mente Granqvist så ut som han hadde lim under skoene. Den svenske midtstopperen vil helst glemme akkurat den kampen.

– Men Tarik er utrolig bra. Han løper mye, og så får vi se om han spiller her i morgen. Det blir litt annerledes når jeg spiller for det svenske landslaget og han for det norske.

– Han mente du hadde lim under skoene?

– Det biter overhodet ikke på. La dem svinge. Det har jeg ingen problemer med, sier han.

Heller ikke landslagssjef Janne Andersson lar seg provosere.

– Det er gøy at det engasjerer mennesker, men for meg er det ganske uinteressant. Vi må konsentrere oss om hvordan vi skal spille og gjennomføre matchen. Det er det jeg bruker min energi på.

Har innkast-plan

Med svensk seier kan Norge vinke farvel til EM-plass via den ordinære kvalifiseringen. Med uavgjort har svenskene fortsatt god kontroll på 2. plassen i gruppen. Norsk seier vil sørge for at det blir en heftig duell helt til de siste gruppespillkampene i november.

Granqvist har bitt seg merke i måten Norges mål mot Malta kom på. Han forteller at Sverige har planen klar mot de lange innkastene til Håvard Nordtveit.

– De fikk mål og straffe sist, men vi hadde bra kontroll mot det mot Færøyene. De hadde de samme variantene. Vi har en oppstilling og en plan på hvordan vi agerer mot lange innkast. Det har fungert veldig bra så langt i kvalifiseringen. Det er ingenting som kommer til å overraske oss. Det gjelder å være først i duellene. Ofte er det ikke den første ballen som går i mål, men den andre ballen. Vi må henge med på de løpene som kommer inn, sier stopperkjempen.