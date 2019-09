Det betydde ytterligere 130.000 ned i verdi på ca 5 måneder, og totalt verditap fra november 2017 til mai 2019 var altså 340.000 kroner, ganske nøyaktig det samme som en flunkende ny e-Golf koster. Om verditapet fortsetter i dette tempoet er bilen helt verdiløs om ca 3 år. Det er noe en fremtidig eier får finne ut av, men verdt å tenke på, sier Anders.

Skjermfeil

Han kan fortelle at det gikk nøyaktig 18 måneder før bilen kunne innleveres for å utbedre feilene som hadde vært der siden levering – men aldri så galt, at det ikke er godt for noe: «Heldigvis kunne de jo også samtidig utbedre andre ting som hadde gått i stykker i mellomtiden, blant annet en drivaksling som smalt og hakket ved rygging og vanninntrengning ved bilvask, samt at de sjekket ett vindu som noen ganger ikke ville lukke seg.

Det kan se ut til at det har auto-reparert seg på samme måte det ble auto-defekt. Slett ikke verst!

En kjent feil som de har droppet å gjøre noe med var skjermen. Den har en markert gul stripe rundt hele skjermen i midtkonsollen. Det erkjente de først var en feil som skulle repareres, muligens i form av en softwareoppdaterering, i verste fall ved å bytte den ut.

Prøver å ta livet av deg!

– Etter hvert er dette vurdert til å være en "feature" som ikke krever noen form for reparasjon for Teslaeiere. Siden jeg har mast mye på dem, sier de at de er villige til å gjøre et unntak for meg, og bytte min skjerm for å vise hvor god service de yter - når de vil!»

Anders har også mye å fortelle om ekstrautstyr han kaller FSD (Full Scared Driving):

«Det innebærer i praksis at om du er så tankeløs at du aktiverer cruise kontroll, så vil bilen helt umotivert skremme deg med kraftige nedbremsinger når du minst aner det, og er du tøff nok til å be bilen prøve å holde seg på veien selv, utvider den dette til å aktivt å prøve og ta livet av deg ved å svinge ut mot veiskuldre, tunnelåpninger eller annet den kommer over.

Teslaen til Endre har stått på verksted i over et halvt år

Tilbudt 543.620 kroner – av Tesla

– Fordelen med dette systemet er at du verdsetter livet mer, og er glad hver gang du kommer helskinnet hjem fra en kjøretur. Om det er verdt å betale en 50.000 – 60.000 for denne funksjonen er vel å ta i, men jeg var nå engang dum nok til krysse av for det, slik at denne forbannelsen vil forfølge en fremtidig ny eier også.»

Siste status er at Tesla 3. september tilbød Anders 543.620 kroner for bilen.

– Etter at annonsen var lagt ut på Finn, fikk jeg mail om at tilbudet var tidsbegrenset til fredag 6. september kl. 12.00. Til det svarte jeg, også på mail, at siden ingen hadde budt høyere, fikk de tilslaget. Senere har jeg ikke hørt noe, men dette kan naturligvis ha noe å gjøre med at jeg vil kreve erstatning for tid bilen ikke har vært disponibel, dekning av direkte utgifter og verditap gjennom den tiden jeg har hatt bilen, selvsagt korrigert for at jeg tross alt har kjørt rundt 40.000 kilometer med den i perioden, sier Anders Lagerqvist. Han avskriver likevel ikke muligheten for en Tesla igjen:

– Nei da, en Model S 100D uten feil og mangler kunne vært noe. Den hadde heller ikke behøvd å være ny, bare den var hel og feilfri, slutter han.

– Saken har blitt vurdert

Tesla Norge kommenterer av prinsipp ikke saker som dette i media. Men til Teknisk Ukeblad, som også har omtalt Tesla-salget til Anders, sier kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland dette:

– Kunden har blitt fulgt opp i henhold til våre rutiner, og saken hans har blitt vurdert av et team med både teknisk og juridisk kompetanse. Basert på denne vurderingen og vårt ønske om å gjøre kunden fornøyd, har vi gitt kunden flere forslag til løsninger. Dersom kunden ikke er fornøyd med disse tilbudene, står han fritt til å få saken sin prøvet i klageinstansene som er tilgjengelig for norske forbrukere, sier Even Sandvold Roland.

