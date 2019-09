Norske hunder bannlyst fra arrangementer i naboland

De siste dagene har en mystisk hundesykdom rammet flere firbeinte landet over. Flere hunder har blitt syke, og minst 20 er døde.

Dette har ført til at norske hunder er utestengt fra arrangementer og utstillinger arrangert av kennelklubben i Danmark, Sverige og Finland.

– Kennelklubbene i samtlige land har sagt at norske hunder ikke får delta denne helgen og inntil videre. De ønsker heller ikke norske hunder som publikum ved nevnte arrangementer, forteller Medierådgiver Kjetil Vataker Johansen i Norsk Kennel Klub til TV 2.

Kennelklubbene i nabolandene har uttrykt at de vil oppheve utestengelsen dersom det kommer resultater som viser at sykdommen ikke er smittsom.

Landene følger med

Fagansvarlig ved Veterinærinstituttet, Hannah Jørgensen, forteller at både Veterinærinstituttet og Mattilsynet har tatt kontakt med de nordiske landene.

– Vi har veldig god kontakt med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Sverige. De følger oss med interesse, men har foreløig ingen holdepunkter for å si at det finnes noe tilsvarende i Sverige. Det samme gjelder Danmark, etter det jeg har forstått, forteller Jørgensen.

Slik beskytter du hunden din: Begrens nærkontakt med andre hunder.

Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur.

Unngå at hunden snuser mye i grøften hvor andre hunder har vært.

Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager de nevnte symptomene hos din hund.

Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir.

Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses.

Ring veterinæren før du tar med deg hunden din på klinikken. Kilde: AniCura og Mattilsynet.

Hun har ikke kjennskap til om grensene er stengt for norske hunder, og har vanskelig for å tro at dette vil skje.

– Begynner å haste

Veterinærinstituttet jobber på spreng i samarbeid med Mattilsynet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet for å finne årsaken til hundesykdommen som har spredd seg i Norge.

Fredag kveld begynte instituttet obduksjon av en fjerde hund som har dødd av den mystiske sykdommen, men obduksjonen var ikke klar lørdag morgen. Jørgensen opplyser også om at NMBU har flere hunder som skal obduseres.

– Vi føler at dette begynner å haste, og det gjør vi alltid når det er syke dyr. Vi prioriterer dette høyt for å forhindre flere tilfeller, og for å starte behandling på syke hunder, forteller fagansvarlig i Veterinærinstituttet Hannah Jørgensen.

Hun forteller at det er et veldig komplisert arbeid. En av grunnene til dette er at oppkast og diaré er vanlige symptomer hos hund, og at mange vil oppleve symptomene uten at det har med det eventuelle utbruddet å gjøre.

BAKTERIER: Veterinærinstituttet har funnet to bakterier som kan gi diaré hos hundene som er obdusert. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

Eliminert årsaker

Obduksjon av de fire første hundene har ikke gitt svar på årsaken til at dyrene døde, men ifølge Veterinærinstituttet hadde alle tydelige tegn på alvorlig tarmsykdom.

Patologene observerte en svært blodig tarmbetennelse, og har eliminert de vanligste årsakene til blodig tarmbetennelse, som for eksempel en salmonellainfeksjon, opplyser Veterinærinstituttet.