– Det så ut som han hadde lim under skoa

– Jeg er nede på midtbanen nå, og hjelper til mye mer defensivt. Jeg kommer ikke til å så mange store sjanser lenger.

– Hva er det Rikart Norling (AIK-trener) driver med?

– He-he, han har lært fra tida i Brann. Han er mer defensiv nå. Men hva skal jeg gjøre, jeg har sagt mitt med tanke på at jeg gjerne vil spille lenger framme i banen. Jeg er en av få som kan spille i den posisjonen på midtbanen, og så tenker han at det er til lagets beste. For min del er det ikke det beste.

– Du var kanskje på vei mot 20 scoringer?

– Jeg var faktisk det. Jeg var veldig i siget. Nå er det lenger vei til mål, men jeg har aldri vært en storscorer uansett. Uansett er jeg fornøyd med målene jeg har fått hittil, og så ønsker jeg selvsagt å pynte på statistikken. De som kjenner meg, vet at jeg er en lagspiller, sier Elyounoussi.

Festbrems

Blant AIK-fansen nyter han en voldsom popularitet. «Jævlar vad tufft det blir mot Norge på söndag. Om man bänkar TARIK ELYOUNOUSSI är man jäääääääävligt bra», skriver en supporter på Twitter, etter at Tarik ”bare” kom inn som innbytter mot Malta.

– Han har rett, han, smiler Tarik.

– De har fått et annet bilde av nordmenn i Sverige nå etter at jeg kom. Jeg har i hvert fall gjort mitt for å bedre bildet av norsk fotball. Så får vi se om det kan bli enda bedre på søndag ved å ødelegge festen for dem, sier han.

