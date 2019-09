Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 07.07. Tre minutter tidligere hadde de fått meldinger fra andre bilister om at en bil kjørte i motgående kjørefelt på E18.

– Vi dro ut for å lete etter bilen og fikk melding om ulykken et par minutter senere. Så vi så de to meldingene i sammenheng, sier operasjonsleder Arild Alfheim i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

To biler var involvert i front mot front-ulykken, med en person i hver bil.

Èn person satt fastklemt etter ulykken, og er nå frigjort.

– En person er alvorlig skadet og fraktet til sykehus med luftambulanse. Alle nødetatene er på stedet, opplyser Alfheim.

E18 vil være stengt i en god stund framover fra Ringdalkrysset til Bommestad. Omkjøring er via gamle E18.

Ulykken skjedde på sørsiden av Rødbøtunellen. Fartsgrensen på strekningen er 110 kilometer i timen.

Den involverte bilen som ble truffet av bilisten som kjørte i motgående kjørefelt traff en annen bil etter sammenstøtet. Det skal ikke ha blitt noen personskader hos passasjerene i sistnevnte bil.