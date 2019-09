Gjert tok skylda for at Jakob ikke vant

Pappa Gjert Ingebrigtsen var ikke skuffet, men en smule oppgitt da gutta hans Jakob og Filip nok en gang ikke greide å hamle opp med sin kenyanske overmann, Timothy Cheruiyot.

– Det er min feil at de havner for langt bak. De fikk ikke lov av meg å sprengåpne, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2 rett etter at guttene var i mål.

– Hører ikke på Gjert

Andre og tredjeplass i årets store finale i Diamond League er ikke dårlig. Men særlig Filip som tok tredjeplassen var ikke veldig fornøyd med løpet.

– Det ble et roteløp, konkluderer Filip Ingebrigtsen, etter å ha tatt mye vind, og tettet mange luker underveis.

– Spilte det noen rolle at Gjert hadde lagt ned forbud mot å åpne for hardt?

PÅ PALLEN: Jakob og Filip Ingebrigtsen. FOTO: TV 2

– Nei, jeg hører ikke på Gjert uansett, flirer han.

Før Diamond League-finalen var det bestilt rekordhøy fart med tanke på tider ned mot verdensrekorden fra kenyanske Timothy Cheruiyot. Og Team Ingebrigtsen greide, eller ville ikke å henge på åpningsfarta.

Dermed ble det alt for langt opp til den spurtraske kenyaneren på siste runden.

– Vi må i alle fall være mye nærmere Cheruiyot hvis vi skal slå han i VM. Det er mulig, sier Jakob Ingebrigtsen, som følte han hadde en god dag.

– I dag var det mye vind og ikke optimale forhold. Når det dårligste man løper er 3.31, av ulike årsaker, så er det et greit bunn-nivå, sier Jakob.

Selvsikker verdensener

Det er uansett ingen tvil om at verdenseneren fra Kenya er en av VMs største gullfavoritter på 1500 meter.

– Jeg er veldig fornøyd, og føler meg selvsikker om dagen, sier en smilende Cheruiyot til TV 2.

– Kan Ingebrigtsen-gutta slå deg i VM?

– Hmm, alle som er med kan jo vinne. Nå er jeg best. De kan kanskje slå meg, sier han og tar ene liten pause.

– De kan kanskje slå meg senere en gang, sier han og ler.

Verdens beste 1500 meter løper skal tilbake til Kenya før mesterskapet i Doha, og lade opp på hjemmebane.

– Jeg skal trene, og prøve å bevare formen jeg har nå. Det blir en del utholdenhetstrening, sier han.

Måtte trene etter løpet

Etter å ha skrevet en del autografer og tatt minst et par dusin selfies med skrikende fans, bar det rett tilbake på hotellet for en ny kveldsøkt for Jakob og Filip.