Støre vant suverent

Litt lei av at hun igjen angriper Vedum for ting den rødgrønne regjeringen gjorde for seks år siden.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Terningkast 3

Oser selvtillit, men er på langt nær så suveren som han var for to dager siden.

Argumenterer godt for at små kommuner skal forbli små, blant annet med signatursetningen: "det er ingen som drømmer om å komme på landets største sykehjem". Men blir veldig forutsigbar.

Blir angrepet mye. Klarer ikke parere alt. Vikler seg inn i sykehusdebatten i Oslo. Den bør han holde seg unna.

Trine Skei Grande (V): Terningkast 5

Den beste av statsrådene i å forsvare regjeringens satsing på distriktene med grønn omstilling i næringslivet. Blir stående sørgelig alene for å forsvare regjeringens politikk, både når det gjelder regionreformen og nedleggelse av utdanningsinstitusjoner i nord, i motsetning til Siv Jensen som sier regionreformen er første skritt på veien for å legge ned fylkeskommunen, og statsministeren som sier at regjeringen skal sikre flere desentraliserte utdanningsinstitusjoner.

Universitetene må ha faglig høy kvalitet. Vi må stole på fagfolkene, ikke nødvendigvis politikerne. Dristig strategi, men prinsippfast.

Var tydeligst av de borgerlige i dag. Offensiv og godt humør.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Terningkast 3

Fikk en god start, i motsetning til sist. Har glimt i øyet, og får inn talepunktene om at KrF har vunnet betydelige seire i økt barnetrygd og et fritidskort for barn.

Var ikke heldig med temaene under partilederdebatten. Ikke hans kjerneområde. Pisker seg selv da han erkjenner at han har gått på nederlag i regjeringen om nedleggelse av utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge.

Svarer på angrep om fritt skolevalg-reformen til regjeringen, med å vise til at Krf har fått gjennomslag i landbrukspolitikken (!) Det er lov å prøve seg.

Audun Lysbakken (SV): Terningkast 4

Er gjenkjennelig med godt innøvde onelinere som sitter. Men er ikke så suveren som sist. Vikler seg blant annet inn i kompliserte resonnementer for detaljstyring om utviklingen av høyere utdanning.

Snakker til siene egne i duellen mot Siv Jensen, men klarer ikke å få delen inn i sitt spor. Er litt forutsigbar. Men er god i sin kritikk av fritt skolevalg, og arresterer Siv Jensen for faktafeil. Får slått fast at SV ikke er for loddtrekning. Viktig presisering for han.

Bjørnar Moxnes (R): Terningkast 1

Kim aldri helt inn i debatten. Slet med å vise til statistikk som underbygger påstanden om at stadig flere føder i grøftekanten. Traff ikke helt. Bruker vanskelige tilgjengelig språk.

Kom med debattens blødme år han angriper Erna med følgende tomme utsagn: "Akkurat som Mannen raste i går, vil du rase på mandag".

Une Aina Bastholm (MDG): Terningkast 2

Kommer aldri helt inn i debatten. Henger med i de fleste temaene, men ikke alltid like lett på plassere henne. Er best på distriktsdebatten, faller litt av på skole.

Forspiller en sjanse når hun utfordrer statsministeren på matjord som forsvinner. Ble for omstendelig, i stedet for å kjøre på med vinnersaker som bil, byluft og bompenger. Klarer ikke arrestere Erna Solberg når hun tvert imot mener at matjorda har økt under denne regjeringen.