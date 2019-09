I debatten om sykehus og helsetjenester fikk Vedum passet påskrevet av Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sp-lederen sa at det er uklokt å legge ned Ullevål og bruke milliarder på et kjempesykehus på Gaustad.

– Trygve, min gode venn, dette koster penger. Og heller ikke du bevilger nok penger over sykehusbudsjettet til å opprettholde ambisjonsnivået, sa Støre.

– Dette med Oslo er rart, for du foreslår en løsning som fagfolkene sier vil koste 13 milliarder mer enn alternativet, det vil suge fagfolk inn til Oslo, og hvem vil tape på det? Distriktene. Du er ikke distriktenes mann i denne saken, fastslo Støre.

Ren retorikk

Vedum svarte med å kalle Støres utsagn ren retorikk.

– Spør traumemIIjøet og de ansatte på Ullevaal, det er massiv motstand og det skal investeres et titalls milliarder kroner på Gaustad, i ditt nabolag. Vi bør heller bruke de ressursene på Ullevaal og på Aker i stedet for å bygge ett gedigent sykehus.

I partilederdebatten på NRK fredag kveld kritiserte Trygve Slagsvold Vedum regjeringens politikk med å slå sammen fylker og kommuner.

– Mange er mest fornøyd i små kommuner. Hvorfor i all verden skal dere sitte i regjeringskontorene og gang etter gang mase om at din kommune er så dårlig, du burde ikke bodd der. Hvorfor har du ikke tro på det lokale vettet? spurte Vedum.

Rådhusvokteren

Solberg svarte at mange små kommuner sliter med å rekruttere fagfolk og levere gode nok tjenester til folk.

– Egentlig samarbeider mange kommuner nå om nesten alt de driver av tjenesteyting, det eneste de ikke samarbeider om er demokratiet, sa Solberg.

– Det du egentlig slåss om, er alle rådhusene i Norge, for alle tjenestene slås sammen. Du er den største rådhusvokteren, du er mannen for rådhus og rådmenn, ikke for gode tjenester til folk, sa Solberg.

Vedum parerte med å si at uansett hvilket problem regjeringen opplever, er svaret sentralisering.

– Og når man ikke liker konklusjonen, så sier man: sett i gang igjen.