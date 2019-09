I Dagens Næringsliv fredag sa Barth-Eide at han er positivt til et regjeringssamarbeid med MDG.

– Med makt lærer MDG også maktens realiteter, for eksempel at de må i budsjettkonferanser og finne inndekning. MDG er i ferd med å gå fra et protestparti til et slags grønt styringsparti, sa Eide til avisen.

Det blir krevende for fagbevegelsen, sa Barth-Eide han videre.

TV 2 har snakket med sentrale kilder i Arbeiderpartiet som reagerer sterkt på utspillet, men som ikke vil kommentere saken bare få dager før valget.

Leder i Fellesforbundet og medlem i Arbeiderpartiets sentralstyre, Jørn Eggum, har derimot ingen problemer med å snakke rett fra levra.

Han beskriver utspillet som "oppsiktsvekkende".

– Det er oppsiktsvekkende. Jeg må si jeg blir helt matt av Espen Barth-Eide, sier Eggum til TV 2.

Tonedøv

Han peker på at Ap-leder Jonas Gahr Støre tidligere har sagt det er uaktuelt.

– Vi hadde et opprivende landsmøte knyttet til olje, men fant frem til et kompromiss og var enige om at vi skal utvikle oljenæringen. Vedtaket samlet oss, så kommer Barth-Eide dager før valget og åpner for et samarbeid med et parti som vil avvikle oljenæringen.

LO-toppen beskriver Barth-Eide som "ingenting".

– Hvilken posisjon har egentlig han? Han er ingenting. Han er en vanlig stortingsrepresentant fra Oslo. Han må selv svare på hvem han snakker for, sier Eggum, og er lei av utspill fra Barth-Eide.

OMSTRIDT I FAGBEVEGELSEN: Espen Barth Eide. Foto: Junge, Heiko

Manglende tillit

Det er ikke første gang Barth-Eide legger seg ut med oljenæringen. Tidligere i år foreslo han Aps klimapolitiske i Klassekampen å diskutere leterefusjonsordningen, som gir milliarder tilbake til oljeselskapene.

– Utspillet nå viser at han er tonedøv,. Han lever i sin egen verden noen ganger.

– Har du tillit til han som klimapolitisk talsperson?

– Jeg mener han trenger avløsning, hvis han ikke forholder seg til regjeringens politikk. Og det viser han gang på gang at han ikke klarer, sier Eggum.

Espen Barth-Eide har ikke besvart TV 2s henvendelse.

Etter partilederdebatten i Trondheim fredag kveld, ville ikke Jonas Gahr Støre kommentere saken.